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Живе на залишки? Скільки заробляє мер Дніпра Філатов і на що витрачає більшу частину грошей

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Скільки заробляє Борис Філатов Новина оновлена 27 лютого 2025, 13:57
Скільки заробляє Борис Філатов. Фото Колаж "Телеграфу"

Стали відомі цифри за початок 2025 року та весь 2024 рік

Заробітна плата мера Дніпра Бориса Філатова за 2024 рік становила 329 510, 57 гривень. У цю суму входить оклад за третій ранг посадової особи, місцеве самоврядування, надбавку за вислугу років, а також враховано індексацію.

Про це йдеться у відповіді Дніпровської міської ради на запит "Телеграфа". У документі зазначено, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення при наданні щорічної відпустки Філатову не надавалася.

За січень 2025 року міський голова отримав зарплату у розмірі 32 750, 40 грн. Після сплати податків зарплата перераховувалася.

Так, у 2024 році Віті Лебединець, опікуну неповнолітньої Кіри, яка є донькою загиблої внаслідок стрілянини на "Південмаші" Лебединець Віри, було виплачено 60 тисяч гривень. А в січні поточного року ще п’ять тисяч.

Крім того, того ж 2024-го із заробітної плати Філатова було перераховано 204 105, 06 грн військовій частині на потреби ЗСУ та ще 17 931, 97 грн — у січні 2025 року.

Таким чином, якщо врахувати усі відрахування із зарплати Бориса Філатова за січень поточного року, чиста сума залишається 9 818, 43 гривень. Тобто, більша частина зарплати пішла на перераховані вище виплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату у січні 2025 року отримав голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Теги:
#Мер #Зарплата #Дніпро #Борис Філатов