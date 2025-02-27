Живе на залишки? Скільки заробляє мер Дніпра Філатов і на що витрачає більшу частину грошей

Стали відомі цифри за початок 2025 року та весь 2024 рік

Заробітна плата мера Дніпра Бориса Філатова за 2024 рік становила 329 510, 57 гривень. У цю суму входить оклад за третій ранг посадової особи, місцеве самоврядування, надбавку за вислугу років, а також враховано індексацію.

Про це йдеться у відповіді Дніпровської міської ради на запит "Телеграфа". У документі зазначено, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення при наданні щорічної відпустки Філатову не надавалася.

За січень 2025 року міський голова отримав зарплату у розмірі 32 750, 40 грн. Після сплати податків зарплата перераховувалася.

Так, у 2024 році Віті Лебединець, опікуну неповнолітньої Кіри, яка є донькою загиблої внаслідок стрілянини на "Південмаші" Лебединець Віри, було виплачено 60 тисяч гривень. А в січні поточного року ще п’ять тисяч.

Крім того, того ж 2024-го із заробітної плати Філатова було перераховано 204 105, 06 грн військовій частині на потреби ЗСУ та ще 17 931, 97 грн — у січні 2025 року.

Таким чином, якщо врахувати усі відрахування із зарплати Бориса Філатова за січень поточного року, чиста сума залишається 9 818, 43 гривень. Тобто, більша частина зарплати пішла на перераховані вище виплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату у січні 2025 року отримав голова Харківської ОВ Олег Синегубов.