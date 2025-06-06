"Нікому не дозволю". Філатов люто звернувся до підприємців Дніпра

Бульдозери знесли забудову біля ринку

У Дніпрі влада міста знесла незаконну забудівлю біля гуртового ринку. Підприємиць підробив документи на будівництво.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Він навіть опублікував відео, де бульдозер руйнує забудівлю.

"Сьогодні ми знесли павільйони-самобуди біля відомого оптового ринку на Старочумацькій, 8д (колишня Байкальська)", — йдеться у повідомленні.

За його словами, підприємець збудував будівлю біля ринку на основі підроблених документів. Адже виявилось, що ця земельна ділянка — міська власність і не викуплена. Тобто фактично людина побудувала двоповерхову будівлю на некупленій землі. Зруйновані ангари були зведені під міською лінією електропередач та над міським водоводом.

Філатов каже, що під час будівництва людина придбала фальшиву реєстрацію "нерухомості" у "чорного" реєстратора. А потім "купила" судове рішення, давши хабаря правоохоронцям. Однак влада міста вирішила покласти кінець цьому свавіллю і знесла будівлю бульдозерами.

"Допоки я сиджу у своєму кріслі, я нікому не дозволю красти міську землю та майно. Хоч у мирний час, хоч під час війни. Бо усе це не моє і не ваше. Воно – НАРОДНЕ", — наголосив мер Дніпра.

Нагадаємо, у Дніпрі зник "народний меморіал" жертвам ракетного удару. Вже відомо, чому його прибрали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі на ремонт мосту витратять третину мільярда.