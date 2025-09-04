"Боря, ти таке бидло": Філатов відреагував на скандал з УКУ та розповів історію з життя

Чиновник закликав сфокусуватися на найважливіших проблемах

Історія з відмовою на вступ до Українського католицького університету (УКУ) дівчині з ЛГБТ-прапором в соцмережах викликала запеклу дискусію серед українців. Взяти участь у ній вирішив і мер Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, що масштаби суперечок його дивують, а тому розповів про свій досвід зустрічі із представниками ЛГБТ-спільноти. Історією він поділився у своєму Facebook.

За його словами, вона сталася під час закордонного відрядження, коли представники країн-партнерів, пара відкритих геїв, із ввічливості запросили його на вечерю. Мер Дніпра каже, що сумнівався йти чи ні, а тому вирішив звернутися за порадою до дружини.

Я вирішив порадитися з дружиною, на що здобув неперевершену відповідь: "Боря, ти таке бидло, яке жодного гея ніколи не зацікавить. Йди, не бійся". Борис Філатов

Після цього він закликав залишити ЛГБТ-спільноту у спокої, як і керівництво УКУ, а замість суперечок у мережі зайнятися чимось кориснішим.

Повідомлення Філатова

У коментарі до запису він повідомив, що таки сходив на згадану вечерю і нічого з ним не сталося.

Як повідомлялося раніше, історія сталася з дочкою режисера та сценаристки Наталії Ворожбит. За її словами, дівчині відмовили у проживанні у гуртожитку за 12 днів до початку навчального року, а інформацію про причину відмови прямо там називати не стали. Зрештою контракт на вступ було розірвано. Університет пізніше визнав, що ситуація з комунікацією була невдалою, і вибачився за розчарування, яке зазнала абітурієнтка.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, що в офіційній пам’ятці УКУ зазначено, що він має право перевіряти публічну позицію своїх працівників та студентів та залишає за собою право відраховувати та звільняти їх, якщо їхні принципи не відповідають позиції університету.