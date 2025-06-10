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Довго приховувала його від публіки: хто став чоловіком дочки мера Дніпра Філатова і що про нього відомо (фото)

Автор
Галина Струс
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Дочка мера Дніпра вийшла заміж та показала весільні кадри
Дочка мера Дніпра вийшла заміж та показала весільні кадри. Фото Колаж "Телеграф"

Катерина та її обранець мали цікаве знайомство

Борис Філатов — публічна та відома в Україні особистість, він уже багато років є міським головою Дніпра. Його дружина та дочка також не приховують своє життя від публіки та активно ведуть соцмережі. Так, днями дочка мера 30-річна Катерина Філатова поділилася з підписниками радісною подією – вона одружилася.

"Телеграф" розповість, що відомо про новоспеченого чоловіка доньки Філатова і як виглядало їхнє весілля.

Обранець Катерини Філатової — що відомо

Катерина Філатова днями почала публікувати весільні фото та відео у своєму Instagram. Однак роздивитися її обранця на знімках практично неможливо, і хто цей чоловік донька мера не розкриває.

Катерина Філатова фото

Раніше Катерина поділилася лише одним фото із коханим, проте на ньому чоловік позує у сонцезахисних окулярах. У нього темне волосся і невелика борода, а на вигляд йому 30-35 років. ЗМІ з’ясували, що зятя Філатова звуть Віталій.

Катерина Філатова фото

Відомо, що Катерина та Віталій мали дуже цікаве знайомство – вони зустрілися на тренуванні з тайського боксу. Як зізнавалася дівчина, на той момент він здався їй дуже впевненим у собі чоловіком. А він зазначив, що сприйняв Катю як "трохи замкнуту, але прикольну".

Катерина Філатова фото

Пропозицію від коханого вийти заміж Катерина Філатова отримала в липні 2024 року. Про цю радісну подію вона повідомила в соцмережі, опублікувавши миле фото з обручкою від Tiffany.

Катерина Філатова фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про українку, яка поїде на "Міс Всесвіт". Вона стала найвродливішою дівчиною в Україні.

Теги:
#Весілля #Борис Філатов #Катерина Філатова