"Починає працювати на нашу користь". Командир назвав фактор, що гальмує просування ворога (відео)

Погода допомагає нашим захисникам

Днями у східних областях України сніжило, випадіння снігу та мокрого снігу можливе й найближчими днями. Ця погода грає на руку нашим захисникам, адже заважає окупантам пересуватися.

Що треба знати:

За словами експертів, зимова погода гірша для сторони, що наступає

В областях, де тривають бойові дії, вже почав випадати сніг

Це заважає ворогу рухатися вперед

Про це розповів командир Підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов "Абдула" в ефірі "Київ 24". Випадіння снігу ускладнює окупантам життя.

Погода починає працювати на нашу користь потрошечку … почався сніг і їм рухатись тепер набагато складніше … Іноді так буває, що ці малі групи проходять, але вдається їх ліквідовувати, — пояснив військовий

Чи буде сніг у фронтових областях найближчим часом

За прогнозами Українського гідрометцентру, у неділю, 14 грудня у Донецькій та Луганській областях опадів не передбачається. А от на Харківщині мокрий сніг ускладнить життя ворогу.

Наступного дня, 15 грудня, у Донецькій, Луганській та Харківській областях прогнозується сніг. Вночі 2-6 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до -3 градусів. 16-17 грудня — без опадів.

Прогноз погоди на 15 грудня

