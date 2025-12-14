Київ засипало снігом, але...: коли у столиці різко зміниться погода (відео)

Синоптики здивували прогнозом

У ніч на 14 грудня до Києва та області прийшла справжня зима — сніг укрив місто та передмістя тонким білим шаром. Деяким снігова ніч створила святковий та затишний настрій, нагадавши, що зимові свята вже зовсім скоро.

Що потрібно знати:

Синоптики заздалегідь попереджали про сніг саме на 14 грудня

Найближчими днями у Києві очікується підвищення температури

Снігу протягом наступного тижня не передбачається

Відповідні фотографії та відео були опубліковані в одному з найпопулярніших українських Telegram-каналів. На кадрах видно, що сніг накрив дахи будинків та дерева. Невеликий шар залишився на землі.

Варто зазначити, що раніше синоптики у своїх прогнозах зазначали сніг саме на 14 грудня.

Погода у Києві

Згідно з прогнозами погоди, найближчими днями у Києві очікується невелике потепління — до +5 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 17 та 18 грудня вдень температура повітря буде на рівні +3.. +5 градусів, тоді як 14 грудня – від 0 до +2.

При цьому опадів найближчими днями в столиці не передбачається.

Погода на 18 грудня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перший сніг у Києві цього року випав у листопаді. Кияни ділилися відповідними відео у соціальних мережах.