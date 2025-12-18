Вперше в Україні: нові рідкісні види грибів виявили на Харківщині (фото)

Науковці можуть досконаліше вивчати ґрунти на наявність різноманітних форм рослинного життя

В Харківській області вчені зробили унікальні відкриття. Надзвичайні гриби були виявлені завдяки новим підходам до досліджень.

Такі класи та види грибів раніше майже не зустрічались на території України. Про це повідомляє Національний природний парк "Слобожанський".

За словами вчених, два роки тому були відібрані зразки ґрунту для нового дослідження — метабаркодингу грибів. У результаті були виявлені нові класи та види грибів не лише для території заповідника, а й для всієї України.

"Перші результати вже є, і вони справді вражають. Цінною знахідкою є гриб з Червоної книги України — грифола покручена (Grifola frondosa). Це рідкісний вид, що зростає у листяних лісах, зазвичай біля основи дубів. Це ще одне доповнення до рідкісних охоронюваних видів парку", — зазначено в повідомленні.

Грифола покручена (Grifola frondosa)

Також вперше для України на території парку було виявлено новий вид. Його назва — Genea hispidula.

"Цей гриб формує плодові тіла під землею, тому його виявлення традиційними методами є надзвичайно складним. Натомість метод метабаркодингу чудово впорався з цим завданням", — йдеться в повідомленні.

Genea hispidula

Також науковці виявили гриби, які є абсолютно новими для України. Це клас Archaeorhizomycetes. Зокрема, його представника Archaeorhizomyces borealis. На українських землях ці гриби майже не культивуються. Сам клас був описаний науковцями нещодавно у 2011 році, саме на основі даних метабаркодингу.

Archaeorhizomyces borealis

Дослідники наголосили, що отримані результати наочно демонструють, що метабаркодинг є надзвичайно ефективним методом для виявлення прихованого різноманіття грибів. Оскільки традиційні методи часто пропускають поза увагою деякі важливі деталі.

Національний парк Слобожанський

Це унікальна рекреаційна зона. Площа парку складає 52,4 квадратних кілометри. А 95% території парку складають ліси. Там налічується 2027 видів рослин та грибів, 22 червонокнижних видів рослин., 150 видів птахів, 953 види комах, 1420 видів тварин, серед них 51 вид червонокнижних тварин.

Карта НПП Слобожанський"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гриби росли прямо біля Оперного театру у Львові.