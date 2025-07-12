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Оазис серед висоток: у небезпечному Харкові на пляжах небувалий ажіотаж (відео)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Пляж "Журавлівка" у Харкові переповнений відпочивальниками Новина оновлена 12 липня 2025, 17:33
Пляж "Журавлівка" у Харкові переповнений відпочивальниками. Фото Колаж "Телеграфа"

На пляжі для відпочивальників облаштували розважальні зони

Україну накрила пекельна спека, тому багато людей вважають за краще проводити вихідні біля водойм. У Харкові пляж "Журавлівка" зараз переповнений відпочивальниками, хоча цієї ночі місто опинилося під масованою атакою "шахедів".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Журавлівський гідропарк у Харкові і як виглядає це місце. Ми дізналися, наскільки пляж облаштований для відпочивальників.

Журавлівський гідропарк у Харкові переповнений людьми

Гідропарк розташований в одному з найстаріших районів Харкова – Журавлівці, поблизу соснового лісу. Неподалік знаходиться станція метро "Салтівська", тому відпочивальникам не завдасть серйозних труднощів дістатися мальовничої локації.

Журавлівський гідропарк
Журавлівський гідропарк переповнений людьми

Відомо, що пляж був раніше розділений на дві зони: безплатну і платну. Але зараз, згідно з інформацією за 2025 рік, вхід вільний для всіх, але послуги платні (100 гривень за користування атракціонами, шезлонгами та ін.). Відпочивальники можуть скористатися ігровими майданчиками, футбольним полем, волейбольним майданчиком, а також взяти в оренду човни, рятувальні жилети. На території є безплатний туалет і душ.

На пляжі можна орендувати альтанку, яка облаштована мангалом та каміном. Вартість оренди складає 600 гривень.

Пляж "Журавлівка" у Харкові,
Пляж "Журавлівка" у Харкові, Фото: hochy.in.ua

Наразі пляж "Журавлівка" переповнений людьми, які купаються в річці, засмагають і просто насолоджуються відпочинком. Однак слід пам’ятати, що Харків щодня перебуває під російськими атаками, тому перебування в місцях великого скупчення людей пов’язане з підвищеною небезпекою. У таких умовах важливо дотримуватись заходів безпеки та уважно стежити за офіційними попередженнями.

"Телеграф" писав раніше, що на Рівненщині є унікальне озеро. Серед українців воно викликало ажіотаж.

Теги:
#Харків #Пляж #Відпочинок #Журавлівський гідропарк