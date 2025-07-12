Оазис серед висоток: у небезпечному Харкові на пляжах небувалий ажіотаж (відео)

На пляжі для відпочивальників облаштували розважальні зони

Україну накрила пекельна спека, тому багато людей вважають за краще проводити вихідні біля водойм. У Харкові пляж "Журавлівка" зараз переповнений відпочивальниками, хоча цієї ночі місто опинилося під масованою атакою "шахедів".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Журавлівський гідропарк у Харкові і як виглядає це місце. Ми дізналися, наскільки пляж облаштований для відпочивальників.

Журавлівський гідропарк у Харкові переповнений людьми

Гідропарк розташований в одному з найстаріших районів Харкова – Журавлівці, поблизу соснового лісу. Неподалік знаходиться станція метро "Салтівська", тому відпочивальникам не завдасть серйозних труднощів дістатися мальовничої локації.

Журавлівський гідропарк переповнений людьми

Відомо, що пляж був раніше розділений на дві зони: безплатну і платну. Але зараз, згідно з інформацією за 2025 рік, вхід вільний для всіх, але послуги платні (100 гривень за користування атракціонами, шезлонгами та ін.). Відпочивальники можуть скористатися ігровими майданчиками, футбольним полем, волейбольним майданчиком, а також взяти в оренду човни, рятувальні жилети. На території є безплатний туалет і душ.

На пляжі можна орендувати альтанку, яка облаштована мангалом та каміном. Вартість оренди складає 600 гривень.

Пляж "Журавлівка" у Харкові, Фото: hochy.in.ua

Наразі пляж "Журавлівка" переповнений людьми, які купаються в річці, засмагають і просто насолоджуються відпочинком. Однак слід пам’ятати, що Харків щодня перебуває під російськими атаками, тому перебування в місцях великого скупчення людей пов’язане з підвищеною небезпекою. У таких умовах важливо дотримуватись заходів безпеки та уважно стежити за офіційними попередженнями.

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