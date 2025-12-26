Коля "Тушонка" став легендою Харкова: чим заслужив кличку та повагу у кримінальних колах

Пік популярності шахрая припав на вісімдесяті роки минулого століття

Харків, як і багато великих міст, має довгу, в тому числі й кримінальну історію. Вона формувалася одіозними особистостями, пригоди яких обросли легендами.

Що потрібно знати:

Одним із відомих "катал" Харкова був "Тушонка"

Гра в карти дозволяла йому вигравати нечувані призи

Одна з перемог подарувала йому прізвисько

"Телеграф" розповідає про харківського шахрая і "катала" Колі "Тушонку".

Як пише видання "Думка", Коля "Тушонка" відсидів 15 років у в’язниці і, мотаючи строк, навчався грати в карти на гроші. Він міг грати чесно, якщо проти нього був досвідчений гравець, міг запросто "дурити", якщо була така можливість, причому із застосуванням найпримітивніших способів. Проте його популярність, як "катали", не поширювалася далі Харкова, і навіть далі привокзальної кримінальної спільноти. Про нього говорили як про міцного середнячка, який "бореться до останнього".

Як жив "Тушонка"

Пік популярності Колі припав на вісімдесяті роки минулого століття. Тоді йому було близько сорока років і його запам’ятали повненьким і рожевощоким увальнем. Він відрізнявся повадками добряка і балагура, але як пишуть у мережі, лише одиниці знали, що в біографії цього "простака" два строки за статтею "шахрайство" і статус серйозного шахрая і "катали".

Саме через карти він отримав своє прізвисько "Тушонка", вигравши у якось далекобійника цілу фуру тушонки.

Гра в мотелі "Дружба" влітку 1985 року

Тоді до відпочиваючої в барі мотелю до компанії, в якій більшість була явно з кримінальним минулим (і кримінальним сьогоденням), підсів водій фури, який їхав з Одеси кудись углиб країни, на північ. Спочатку просто спілкувалися, випивали та розмовляли. Але в розмові з'ясувалося, що далекобійник вважає себе чи не майстром карт, і йому немає рівних, саме в грі у деберц.

"До ранку водій програв усі особисті гроші та гроші на відрядження, свої та напарника. Постало питання про продовження гри і, закономірно, наступне питання було про вміст вантажівки. Виявилося, що в порту Одеси вони завантажили 20 тонн тушонки. Всю партію оцінили в умовні 10 тисяч карбованців, і гра пішла далі. Але, незабаром, ці десять тисяч рублів були програні, і Коля набув "віртуальних" прав на цілу фуру тушонки, знамените прізвисько "Тушеня" та повноправні права на місце серед легендарних харківських "ігрових", — розповідають журналісти.

Фура. Фото ілюстративне — Вікіпедія

Скористатися таким величезним "призовим фондом" у вигляді ящиків з тушонкою не судилося — це було державне майно, і з такими речами жартувати не було. Навіть узяти кілька ящиків було не можна, тому що причіп було опечатано. Водія просто відпустили.

