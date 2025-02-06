Одне з найзнаковіших місць у Москві: як виглядає могила диктатора Сталіна і чому його винесли з Мавзолею

Його могила охороняється вартою, але відвідувачам дозволяється до неї підходити

Державний діяч Йосип Сталін, який керував СРСР майже 30 років і фактично став фундатором тоталітарної диктатури, помер у 1953 році. Спочатку тіло радянського тирана поклали у Мавзолеї поряд із Володимиром Леніним, а потім вирішили його поховати.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила диктатора Йосипа Сталіна та де саме вона знаходиться. Ми дізналися, чому його тіло вирішили винести з Мавзолею.

Коли та від чого помер Сталін

Генералісимус Йосип Сталін помер 5 березня 1953 року у своїй резиденції, де постійно проживав у післявоєнний період. Згідно з офіційною версією, 1 березня один з охоронців виявив його лежачій на підлозі малої їдальні. Вранці 2 березня до диктатора надіслали лікарів, які діагностували у нього параліч правої сторони тіла, а через три дні Сталін помер.

Йосип Сталін помер у 1953 році

У медичному висновку було сказано, що смерть настала внаслідок крововиливу у мозок. Але є й інша версія, за якою, радянського диктатора отруїли за наказом Лаврентія Берії (колишнього міністра внутрішніх справ СРСР).

Де похований Сталін і як виглядає його могила

Тіло Сталіна вирішили забальзамувати й помістили до Мавзолею поряд із Володимиром Леніним. Але 30 жовтня 1961 XXII з’їзд КПРС ухвалив, що Сталін серйозно порушував ленінські завіти й проводив масові репресії проти чесних радянських людей, а тому не можна залишати його труну в Мавзолеї.

Труну Сталіна спочатку помістили в Мавзолей

Перепоховати Сталіна вирішили негайно й у суворій таємності. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1961 року тіло диктатора винесли з Мавзолею та поховали у могилі біля Кремлівської стіни. На похороні не був присутній ніхто з родичів Сталіна — про перепоховання їх не повідомляли.

Йосипа Сталіна перепоховали біля Кремлівської стіни.

Його могила виглядає просто і лаконічно, але при цьому є однією із найзнаковіших місць у Москві. Щороку до неї приходять тисячі людей.

Могилу Йосипа Сталіна охороняє варти

Могила Йосипа Сталіна являє собою надгробну плиту з білого мармуру з бюстом вождя СРСР. На ній вигравіювали його ім’я, роки життя та напис: "Сталін Йосип Віссаріонович". Його місце поховання охороняє варта.

Як виглядає могила Йосипа Сталіна

"Телеграф" писав раніше, що Йосип Сталін мав татуювання. Що було на ньому зображено?