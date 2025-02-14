Ваша мова красива, але… З якою проблемою стикаються в Україні іноземці-водії

Щоб отримати право керувати автівкою, іноземцям треба складати іспит. Але не всім

Україна, навіть попри бойові дії, продовжує приймати багато іноземців: приїхати, висловити підтримку та допомогти стало ледь не обов’язком для свідомих європейців. Але тим, хто з тієї чи іншої причини вирішив затриматися у нашій країні, часто стають на заваді бюрократичні нюанси. Попри закон про статус англійської мови та різні міжнародні конвенції, багато норм лишилися незмінними з минулих років. Одним з таких прикладів є процедура обміну водійських прав. Багато хто з іноземців-водіїв (за винятком низки країн) мусять ще раз скласти іспит в Україні державною, аби їздити з українським посвідченням водія. І є люди, яким це вдається.

"Телеграф" поспілкувався з кількома іноземцями, які вже мають досвід водіння, але мусили чи муситимуть у майбутньому проходити іспити в Сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (або ще СЦ МВС). Місцях, які викликають питання навіть у місцевих. А також поспілкувався з фаховим юристом, які спеціалізується на документах для іноземців в Україні.

"Тепер можу багато говорити про світлофори". Франкомовна іноземка здала теорію ПДР у Києві з першого разу

Студентка одного з київських ВНЗ, рідною мовою якої є французька, самостійно склала іспит з теорії українською мовою та ще й з першого разу. Своєю історію успіху, яка вразила навіть всю чергу в Сервісному центрі, дівчина погодилася поділитися з "Телеграфом" на умовах анонімності.

Дівчина живе у Києві кілька років та навчається в університеті англійською мовою. Українську студентка вивчає самостійно, але скромно оцінює свій рівень як A2 (один з початкових). Зізнається, що права вже отримувала у своїй країні, добре знає правила дорожнього руху і саме мова була викликом. Додає, що українська — дуже красива мова, але також дуже складна. Ще й граматика дуже відрізняється від французької та англійської.

"Мені дуже допоміг сайт Green Way. Питань багато як у білетах, так і окремо посортованих за темами… Я займалася кожен день, навіть коли гуляла на вулиці. Навіть якщо це було надто важко для мене, оскільки мені потрібно було перекладати кожну фразу. Іноді цього було недостатньо, оскільки перекладач показував мені точно той самий переклад із трьома різними фразами українською мовою", — каже дівчина.

Наголошує, що з великою кількістю практики немає нічого неможливого. Вся підготовка зайняла місяць інтенсивного навчання.

"Пам’ятаю день іспиту, люди поруч чекають своєї черги, і для більшості з них це (спроба здати теорію, — Ред.) було не вперше. Я сказала собі: ці українці не склали з першого разу, хто я така, щоб скласти іспит з першої спроби? І коли я вийшла із кімнати, люди, які чекали і знали, що я іноземка, дуже зраділи за мене, коли я сказала, що здала! Мені сказали: це нас ще більше мотивує! Мені дуже подобаються українці, тому що вони завжди мотивовані, позитивні та підтримують один одного", — розповідає студентка.

Іноземка жартує, що тепер її словниковий запас складається здебільшого із фраз про світлофори. Адже вивчення правил дорожнього руху українською допомогло засвоїти багато специфічної лексики та граматики. Додає, що має намір опанувати мову якнайшвидше.

Наступний крок — практичний іспит, однак дівчина остерігається, аби встигнути спіймати вказівки на слух. Ще побоюється, аби екзаменатор не говорив суржиком.

"Таке (суржик, — Ред.) зі мною трапляється часто і тоді я взагалі нічого не можу зрозуміти. Часто доводиться зупиняти людей й просити говорити українською", — каже вона.

"Я за кермом вже 18 років і не можу обміняти права": британець про свої пригоди з СЦ в Києві

На противагу до історії успіху, є й інший приклад — наступний герой відмовився від ідеї обміну прав, коли дізнався, що потрібно робити.

Британець Кевін живе в Україні вже близько семи років, має тимчасову посвідку, сплачує податки, вивчає українську мову. Кевін мріяв придбати автомобіль, аби мати змогу побачити всю красу цієї країни.

Останні роки чоловік кілька разів серйозно загорався ідеєю отримати українські права. З британським посвідченням водія тут недоступні так опції, як шеринг авто в "Дії", а ще документ у своїй базі не бачать українські патрульні (і штраф за перевищення швидкості на чужій машині ніколи не стане вашим, бо вас не існує в онлайн-базі). Також, за новим законодавством, чоловік зможе отримати постійну посвідку на проживання вже зовсім скоро (чому це має значення, читайте нижче).

Ентузіазм закінчувався на етапі походу в СЦ МВС та знайомства з бюрократією.

"Три роки тому я попросив подругу сходити зі мною і СЦ і перекласти слова працівника про те, що треба робити, аби поміняти права. Це була моя перша наївна спроба. У кожному із СЦ ми вистоювали чергу, підходили до працівника за консультацією, нас направляли в інший СЦ. Вони самі не знали, що робити. Перенаправлення повторювалося по колу цілий день. Ввечері після відвідувань кількох центрів подруга була в сльозах. А я знайшов в інтернеті автошколу для іноземців у Києві. Мені сказали, що права коштуватимуть 1000 євро, йшлося саме про купівлю і все зробили б за мене", — каже чоловік.

Британець повернувся до цієї ідеї на початку 2025 року. Знайшов інформацію про те, що Україна і Британія є країнами, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух. Додатково знайшов угоду 2021 року про обмін прав без іспитів. З тимчасовою посвідкою складати іспити не потрібно було.

"Як виявилося згодом — ці бонуси (обмін прав без іспитів — Ред.) отримали лише українські громадяни у Великій Британії, а Україна з 2021 року до розгляду цього питання не поверталась. Швидше за все через війну, це можна зрозуміти. Але так сталося, що існує лише частина угоди і я через це у пастці", — каже британець.

Чоловік знову пішов в СЦ, де йому сказали все одно складати іспити українською мовою. Про Віденську конвенцію і слухати не хотіли, хоча у нього тимчасова посвідка. Такою ж була відповідь на "гарячій лінії".

Кевін понад два роки вивчає українську мови в інтенсивному режимі: відвідує уроки в мовній школі тричі в тиждень. Попри все це зізнається, що цього недостатньо, аби скласти іспит саме українською. Каже, що їздити вміє та за кермом вже 18 років.

"Це лише один із серії випадків, коли я маю труднощі як іноземець. Це вже якась: тенденція: всі ретельніше перевіряють, постійно блокують рахунки і таке інше. Днями взагалі "ПриватБанк" відмовився повертати мені кошти, бо я іноземець і у них є обмеження переказів між картками. Я купив товар на OLX, продавець відхилив покупку і 4000 гривень довелося повертати назад через картку друга-українця. Розумію, що це обмеження НБУ через таких людей, які зловживають. Але ж я сплачую податки і отримав кошти легально, перед тим як витратити. Не чув, аби у Британії існували подібні обмеження для будь-якої з націй. Українці взагалі зараз можуть їздити зі своїми національними правами", — зізнається чоловік.

Незручності для донорів та партнерів. Як вони взагалі їздять під час війни

"Телеграф" надіслав запит до офіційної структури СЦ МВС, аби отримати остаточне роз’яснення щодо Віденської конвенції та взагалі водійських прав для іноземців. Поки ж ми чекаємо на оперативну відповідь вже тиждень, то вирішили поцікавитися у юристів щодо того, що каже про обмін прав закон та якими були випадки з їхньої практики.

Юрист та адвокат Павло Залізняк спеціалізується на міграційному праві та допомагає іноземцям в Україні. Залізняк розповів "Телеграфу", що іноземці з країн, які є підписантами Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року,

можуть вільно керувати транспортним засобом в Україні за умови наявності свого національного водійського посвідчення.

Це такі країни:

Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Багами, Бахрейн, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Ватикан, Велика Британія, Угорщина, Венесуела, В'єтнам, Гаяна, Гана, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Демократична Республіка Конго, Зімбабве, Ізраїль, Індонезія, Ірак, Іран, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Катар, Кенія, Киргизія, Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Литва, Ліберія, Люксембург, Македонія, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголія, Нідерланди, Нігер, Нігерія, Норвегія, ОАЕ, Пакистан, Перу, Польща, Португалія, Республіка Корея, Російська Федерація, Румунія, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Сейшели, Сенегал, Сербія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Таїланд, Тайвань, Туніс, Туркменістан, Туреччина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, ЦАР, Чорногорія, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Еквадор, Естонія, ПАР.

У випадку, якщо іноземець є громадянином іншої країни (яка не є підписантом Віденської конвенції), то він може керувати автомобілем в Україні лише за наявності свого національного посвідчення водія та міжнародного посвідчення водія. Тобто фактично має надати для перевірки працівникам поліції 2 документи.

"Цікавим фактом є те, що до останньої категорії належать США і Канада. Тобто одні з найбільших донорів України в час війни мають "деякі незручності" у легальності керуванням транспортним засобом в України", — зазначає юрист.

Без здачі іспитів українське водійське посвідчення за процедурою обміну можуть отримати іноземці таких категорій країн:

Підписанти Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року (однак варто перевіряти додатково, чи існують якісь договори). Іспанія, Італія, Литва, Туреччина, ОАЕ (наявні спеціальні двосторонні договори з Україною).

На практиці процес може виглядати складніше, застерігає юрист. Залізняк згадав випадок, коли клієнт-громадянин Туреччини отримав відмову в обміні посвідчення. Аргументували тим, що обовʼязково треба мати постійну посвідку, хоча міжнародна угода каже, що її мати не потрібно.

Пояснює це тим, що запити від іноземців є чимось новим. Тому таких громадян, на жаль, намагаються переадресувати до когось іншого чи просто відмовляють, або проводять процедури 10-річної давнини та не знають про нові угоди.

Кому обов’язково обмінювати посвідчення

Залізняк підказує, що наявність постійної посвідки тут може зіграти навпаки проти іноземця.

"Єдиний випадок коли відповідно до законодавства України іноземець має здійснити обмін іноземного водійського посвідчення на українське – це отриманням ним посвідки на постійне проживання (в Україні кілька видів посвідок: постійні та тимчасові на 2 роки, — Ред.)", — каже фахівець.

Будь-який іноземець, який отримав постійну посвідку на проживання, повинен протягом 60 днів здати теоретичний і практичний іспити в СЦ МВС українською мовою і отримати українське посвідчення водія. Якщо іноземець цього не зробив, то його національне водійське посвідчення не дає права на керування транспортним засобом.

Поблажок щодо іспиту немає навіть для іноземців, які беруть участь у бойових діях на боці України.

"Закон не виділяє іноземців-військових від цивільних іноземців, тому якщо ти отримав постійну посвідку – будь ласка, складай іспити і отримуй українські права", — каже юрист.

Усі іспити можна здати виключно українською мовою. Адвокат згадує, що у 2017 був започаткований експеримент зі здачі іспитів англійською мовою.

"Однак, коли я намагався з англомовним клієнтом скласти іспит англійською минулого літа, нам повідомили, що цей експеримент – скасували", — каже юрист.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці можуть обміняти посвідчення водія ще в п'яти країнах Європи без бюрократії та черг.