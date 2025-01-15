У книжковому кафе "Сенс" у Києві спалахнув скандал через російську мову

Адміністрація закладу ніяк не коментує подію

Книгарня-кафе "Сенс", де раніше чоловіки напали на дівчину через прохання не говорити російською, знову опинилася в епіцентр мовного скандалу. Відвідувачка обурилася тим, що за сусіднім столиком люди розмовляли російською мовою, але працівники закладу лише розводили руками.

При цьому на вході до "Сенсу" вказано, що в кафе не можна розмовляти російською і багато українців обурені дволикою позицією адміністрації. Про це повідомила у Фейсбук Діна Сидоренко.

Жінка поділилася неприємною історією, яка сталася з нею в книжковому магазині-кафе "Сенс" на Хрещатику. Вона почула, що за сусіднім столиком відвідувачі голосно розмовляють російською. Жінка звернулася до персоналу і попросила зробити їм зауваження.

Співробітники "Сенсу" спочатку відмовилися і заявили, що російськомовні відвідувачі нічого не порушують. Через деякий час до людей, які говорили російською, все ж таки підійшов представник закладу, поговорив з ними і потім вибачився.

Уся ця ситуація обурила авторку посту, яка звинуватила "Сенс" у лукавстві та лицемірстві. Це пов'язано з тим, що на дверях кафе є напис: "у нас можна все, тільки не російською".

"Моя улюблена книгарня в центрі столиці. Була…Сакральне місце для мене. Було…

Українські книги, напис на вході "у нас можна що завгодно, аби не російською", плакат "Шкала русофобії" заявляють споживачам, що це простір українців, це простір, де немає місця московитському язикі, це простір, де гарантуються права українців на захист від московитського язика, від ворожого середовища, від травмування, від небезпеки, де українські діти захищені від змосковщення, від нормалізації двомовності.

Проте вже вдруге я відкриваю для себе відсутність української позиції у адміністрації та персоналу книгарні , чіткої мовної політики. Українці спілкуються українською.

Не знаєш — вчи. Не хочеш вчити — мовчи!", — написала в соцмережі Сидоренко.

Варто зазначити, що на момент виходу публікації адміністрація "Сенсу" ніяк не прокоментувала те, що сталося у закладі.

Нагадаємо, у київській книгарні-кафе "Сенс" розгорівся конфлікт між відвідувачами через мовне питання. Чоловіки напали на дівчину через те, що вона зробила їм зауваження через використання російської мови.

Потім оліцейські Києва виписали протокол чоловікові, який підозрюється у мовному конфлікті в книгарні "Сенс". Інцидент трапився ще 2 листопада.

Особу підозрюваного було встановлено — ним виявився 44-річний мешканець Київської області. За даними слідства, після того, як йому зробили зауваження щодо російської мови у стінах закладу, чоловік відреагував агресивно.

Порушнику громадського порядку виписали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська військова спробувала здати російськомовну літературу по акції у столичне книжкове кафе "Сенс", але їй там відмовили.