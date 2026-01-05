Вдень купаються в океані, а ввечері - ходять в куртках: українка розповіла про мінливу погоду в європейській країні (відео)

Це місце вабить своєю природою

У Мадейрі погода часто нагадує вічну весну і вона є одним із "плюсів" проживання там. Але іноді вона може бути зовсім непередбачуваною. Українка, яка живе в цьому районі Португалії, розповіла, яка погода там панує у період несезону — з кінця жовтня до кінця березня.

Вона пояснила, що навіть в несезон тут може бути тепло, але умови змінюються щодня. Про це Вікторія розповіла у ТікТок з ніком @viktoriia_madeira.

Погода в несезон

На Мадейрі температура повітря впродовж року змінюється незначно. Однак восени та взимку погода буває мінливою – часто йдуть дощі, а зранку і ввечері прохолодно. Іноді на острів насуває циклон, і дощі тривають кілька днів, що може зіпсувати плани на відпочинок.

У південній частині острова, особливо у столиці Фуншалі, майже завжди тепло і сонячно. Як каже Вікторія, погода нагадує ранню осінь або пізню весну. Вдень можна ходити у шортах і сукнях, навіть купатися в океані, але ввечері точно знадобляться штани і куртка.

Поради щодо одягу

Головна порада – одягатися багатошарово. Вранці може бути холодно у джинсах і кофті, вдень – спекотно у шортах і майці. У Фуншалі куртка може й не знадобитися, але на півночі острова без неї буде холодно.

Для походів у гори радять брати дощовик і теплу куртку – там часто туман і йдуть дощі. Якщо плануєте підйом на світанку, знадобиться ще й шапка, інакше буде холодно.

Що стосується купальника, його варто брати у будь-який сезон. Часто вдень температура настільки висока, що можна відчувати тепло, як влітку.

