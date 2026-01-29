Ситуація може погіршитись будь-якої миті: чим ризикують кияни через перебої з водопостачанням (документ)

Поки ви сидите без світла, хвороби не сплять. Які "сюрпризи" готує киянам відсутність каналізації

У Києві, як попереджав мер столиці Віталій Кличко, через проблеми з водою та каналізацією, спричинені російськими обстрілами, цілком можуть виникнути інфекційні захворювання. Фахівці підтвердили — без каналізації та водопостачання такі спалахи можливі.

Що треба знати

Блекаути можуть спричинити епідемію кишкових інфекцій у Києві

Найбільший ризик становлять гострі кишкові інфекції.

Випадки таких захворювань зафіксовані.

Про це йдеться у відповіді Державної установи "Київський міський центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" на запит "Телеграфу".

У Центрі застерігають — без доступу до чистої води й нормальних умов для гігієни ситуація може погіршитись. Люди ризикують підхопити гострі кишкові інфекції та інші небезпечні хвороби.

"Відсутність каналізації, централізованого водопостачання та відповідно доступу населення до чистої води й умов для дотримання гігієни може призвести до ускладнення санітарно-епідемічної ситуації, виникнення та поширення серед населення інфекційних хвороб, у т.ч. числі гострих кишкових інфекцій", — зазначається в документі.

Відповідь на запит

Проте наразі становище з кишковими інфекціями в місті залишається під контролем. У січні зареєстровано лише поодинокі випадки таких захворювань.

Водночас статистика по грипу та ГРВІ показує зростання. На третьому тижні 2026 року в Києві захворіло 9242 людини — це на 5,2% менше, ніж тижнем раніше. Але вже на четвертому тижні кількість хворих підскочила до 10024 осіб, що на 8,5% більше.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що загадкова хвороба косить туристів популярного гірськолижного курорту "Буковель". У соцмережах уже назвали причину.