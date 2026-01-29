Ситуация может ухудшиться в любой момент: чем рискуют киевляне из-за перебоев с водоснабжением (документ)

Пока вы сидите без света, болезни бодрствуют. Какие "сюрпризы" готовит киевлянам отсутствие канализации

В Киеве, как предупреждал мэр столицы Виталий Кличко, из-за проблем с водой и канализацией, вызванных российскими обстрелами, вполне могут возникнуть инфекционные заболевания. Специалисты подтвердили: без канализации и водоснабжения такие вспышки возможны.

Что нужно знать

Блэкауты могут вызвать эпидемию кишечных инфекций в Киеве

Наибольший риск представляют острые кишечные инфекции

Случаи таких болезней зафиксированы.

Об этом говорится в ответе Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" по запросу "Телеграфа".

В Центре предостерегают – без доступа к чистой воде и нормальных условий для гигиены ситуация может ухудшиться. Люди рискуют подхватить острые кишечные инфекции и другие опасные заболевания.

"Отсутствие канализации, централизованного водоснабжения и соответственно доступа населения к чистой воде и условиям для соблюдения гигиены может привести к усложнению санитарно-эпидемической ситуации, возникновению и распространению среди населения инфекционных болезней, в том числе острых кишечных инфекций", — отмечается в документе.

Ответ на запрос

Однако положение с кишечными инфекциями в городе остается под контролем. В январе зарегистрированы только единичные случаи таких заболеваний.

В то же время, статистика по гриппу и ОРВИ показывает рост. На третьей неделе 2026 года в Киеве заболело 9242 человека — это на 5,2% меньше, чем неделей ранее. Но уже на четвертой неделе количество заболевших подскочило до 10024 человек, что на 8,5% больше.

