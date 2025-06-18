На що збирав гроші? Хлопця зі смертельно небезпечним захворюванням підозрюють у шахрайстві

Раніше Назарій Гусаков мав велику довіру української аудиторії

В українських соціальних мережах вибухнув черговий скандал: у шахрайстві запідозрили Назарія Гусакова – хлопця, який збирав кошти на лікування важкої вродженої хвороби – спінальної м’язової атрофії. Збір активно підтримували лідери думок та медійні майданчики, зокрема розслідувачі BIHUS.Info, журналіст Михайло Ткач, військовий Валерій Маркус та інші відомі діячі.

"Телеграф" розібрався в деталях сенсаційної події та зібрав дані, які поширювалися в відкритих джерелах.

З чого почався скандал

Перші підозри виникли через постійні суперечності у звітах, які сам Назарій публікував у своїх соціальних мережах. Користувачі звернули увагу, що хлопець нібито неодноразово використовував одні й ті ж фотографії ліків, але при цьому не надавав жодних фінансових чеків. Крім того, ціни на самі препарати в його дописах відрізнялися – від 250 тисяч до 730 тисяч гривень за банку одного й того ж самого препарату.

Коли ж користувачі звернулися в коментарях в Telegram-каналі самого Назарія з проханням надати більш чітку звітність, він відповів, що фактично має не збір коштів, а "постійну допомогу від небайдужих людей для допомоги в моєму непростому житті, типу як підписка на нетфлікс".

Крім того, після появи коментарів та дописів із закликами опублікувати звіти, хлопець нібито "розбив" всі банки, на які вівся збір коштів. Користувачі припускають, що це було зроблено, аби унеможливити підрахунок зібраної суми та відстежити подальші зняття.

Гроші на криптогаманці

Користувачі заявили, що зібрані кошти Гусаков нібито регулярно виводив на криптовалютні гаманці, що підсилило підозри у можливих фінансових махінаціях та не дало можливості простежити, куди зібрані кошти пішли далі. Окремі небайдужі навіть висловили припущення, що частина коштів могла бути витрачена на азартні ігри, оскільки раніше Назарій працював у низці відомих букмекерських компаній.

Щобільше, як заявляють в мережі, обіг коштів на криптогаманцю хлопця – який неодноразово згадувався в його постах – склав понад 2,7 мільйона доларів.

Трохи пізніше Назарій опублікував пост, який на момент публікації, вже є видаленим. В ньому він зауважив, що такі питання його деморалізують, а також закликав людей, які йому не довіряють, не надсилати йому кошти.

"Я, наприклад, коли доначу, мене не хвилює, що робить людина з тими грошима. Моя справа помогти, якщо хочу, далі справа його. Хоть нехай траву курить", – дописав хлопець.

Журналістка Ольга Худецька зібрала детальний перелік суперечностей, пов’язаних зі збором коштів. За даними, опублікованими нею, спочатку Назарій заявляв, що йому потрібна одна банка препарату вартістю 500 тисяч гривень на місяць, але згодом сума почала зростати до 730 тисяч гривень. В одному з дописів він вказав, що необхідно вже п’ять банок на місяць. Окрім цього, у серпні 2023 він повідомив, що нібито придбав ліки зі знижкою по 500 тисяч гривень за банку, а пізніше вже говорив про суми понад мільйон гривень на місяць.

В інтернеті нічого не зникає безслідно, тож щойно підозри з’явилися в мережі, користувачі знайшли історію Назарія з 2013 року, коли він на одному з російських казино-форумів також збирав гроші, однак на лікування іншої хвороби – аміотрофії Вердніга-Гоффмана. У той період хлопець стверджував, що отримав це захворювання внаслідок вакцинації.

Зараз він збирає кошти на лікування іншого діагнозу СМА, який є вродженим, що додатково викликало питання у громадськості щодо правдивості його попередніх та теперішніх заяв.

Реакція тих, хто його підтримував

Представники видання BIHUS.Info, які чи не найактивніше підтримували збори на лікування Назарія, відреагували на ситуацію та зазначили, що стежать за подіями й чекають на детальні пояснення від самого Назарія. Наразі, за їхніми словами, бухгалтери допомагають хлопцеві сформувати чіткий звіт про витрати. У виданні наголосили, що раніше не мали підстав сумніватися у правдивості історії Гусакова через серйозність його захворювання.

"На той момент, коли ми взяли постити на його підтримку, це вже зробили багато великих медійних майданчиків. Власне, через них він до нас і звернувся. Дуже складно відмовити людині, яка тобі пише "без ліків я помру". Ну і таки ж за діагнозом дійсно помре. І це щомісячна історія. Так як ми не збираємо гроші, а медійно підтримуємо, "звести всі його збори" в нас не було можливості. Але, якщо чесно, і думка така не дуже з’являлась. Ну в плані, людина щомісяця має отримувати дорогі ліки. Пише публічно скільки банок ліків йому виділило місто, скільки не вистачає. Постить скріншоти. Дуже складно її підозрювати.

Чи справедливий в цьому випадку закид "ви ж редакція розслідувань, ви ж мали взятись все перераховувати"… Я не знаю. В плані, ті, хто вважає цей закид справедливим — все одно так буде вважати. Але запідозрити людину з смертельною невиліковною хворобою в скамі — ну, це морально доволі складний крок. Відписати йому "а ну доведи, що точно помреш"? На це ніхто з тих, хто його підтримував, виявився не здатен. І якщо чесно, я не готовий їх звинувачувати", – дописав головний редактор Денис Бігус.

Відреагував і журналіст Михайло Ткач, який раніше також активно підтримував збори хлопця – він зауважив, що вранці звернувся до Назарія за поясненнями, той пообіцяв надати звіт бухгалтера.

Сам Назарій відреагував досить емоційно – у своїх соціальних мережах він заявив, що більше не хоче жодної "словесної чи моральної підтримки", однак зауважив, що посилання на матеріальну допомогу залишаться активними. Хлопець описав своє складне матеріальне становище, зазначив, що проживає з літніми бабусею та дідусем, які також мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Крім того, він наполіг, що завжди був щирим у своїх проханнях про допомогу.

На даний момент історія не закінчена – суспільство очікує на результат роботи Назарія з бухгалтерами – він пообіцяв опублікувати детальний звіт про всі зібрані та витрачені кошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Київській області знову розгорівся скандал навколо Національного природного парку "Білоозерський". Місцеві жителі обурені обмеженим доступом до рекреаційної зони — вхід контролюється через закриті шлагбауми, а дороги розриті.