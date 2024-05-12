Nemo зі Швейцарії переміг на Євробаченні 2024: що про нього відомо, відео виступу і про що його пісня

Справжнє ім'я виконавця —

У суботу, 11 травня відбувся 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024. За перемогу боролися представники 25-ти країн, адже учасника з Нідерландів дискваліфікували. Перше місце зайняв представник Швейцарії Nemo з піснею з піснею "The Code", який був беззаперечним лідером букмекерів.

Після виступу представника Швейцарії зал просто вибухнув оваціями й оплесками, а також Nemo завоював прихильність багатьох єврофанів по всьому світу. Він — прихильник українок та обожнює рожевий колір.

Хто такий Nemo

Справжнє ім’я співака — Немо Метлер. Це 24-річний швейцарський музикант та виконавець, у якого за плечима вже серйозна артистична кар’єра. Вже до 20 років Nemo став відомою персоною у швейцарському шоу-бізнесі та зібрав свою армію шанувальників, випустивши близько двох десятків музичних треків.

Співак ідентифікує себе як небінарну особистість і представляється визначенням "вони". Цей учасник Євробачення має дуже нетривіальний стиль.

Варто зазначити, що на вечірці PreParty Євробачення 2024 року, яка відбулася 30 березня в Мадриді, представник Швейцарії Nemo тепло поспілкувався з представницями України alyona alyona & Jerry Heil. Співак заявив, що він фанатіє від українок, а їхня пісня прямо "доторкнулася до серця".

Про що пісня The Code

На Євробаченні у травні 2024 року Nemo представив композицію The Code. Ця пісня дала можливість виконавцеві тривалий час бути лідером рейтингу букмекерів і отримати бали більшості країн. У своїй творчості співак часто торкається проблем гендерної ідентичності людей, їхнього ментального здоров’я та пошуку себе в цьому світі. Про це і є його переможна пісня.

Nemo — The Code: переклад пісні на українську мову

Вітаю на шоу, знайте всі

Що я закінчили грати в цю гру та зірвали кайдани

Краще приготуйся, бо я наповню нову чашу

Своєю свободою, правдою та переконаннями, пий до дна, мій друже

***

А-а-а-х, а-а-а-ах

Це історія мого тернистого шляху

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

***

Ну а тепер, розкажу тобі байку про життя

Про добро і зло, тримайся міцніше

Хто вирішує що таке погано, а хто — що таке добре?

Все у балансі, це все світло

У мене так багато чого в голові, я не могли заснути всю ніч

Мене це так торкнуло, розхвилювало

Це більше за мене, я заведені як

***

А-а-а-ах

Дозволь скуштувати злети та падіння

А-а-а-ах

Дозволь відчути пекельний страх

Це історія мого тернистого шляху

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а

***

Десь поміж 0 та 1

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце б’ється наче

Десь поміж 0 та 1

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце виривається з грудей

***

Я, Я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, уоа-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, уоа-а-а.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна з Євробачення 2024. Нідерландський мовник не згідний з цим рішенням.