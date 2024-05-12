Nemo из Швейцарии победил на Евровидении 2024 года: что о нем известно, видео выступления и о чем его песня

Настоящее имя исполнителя Немо Метлер

В субботу, 11 мая состоялся 68-й песенный конкурс Евровидения 2024 года. За победу боролись представители 25-ти стран, ведь участника из Нидерландов дисквалифицировали. Первое место занял представитель Швейцарии Nemo с песней с песней The Code, который был безоговорочным лидером букмекеров.

После выступления представителя Швейцарии зал просто разразился овациями и аплодисментами, а также Nemo завоевал расположение многих еврофанов по всему миру. Он сторонник украинок и обожает розовый цвет.

Кто такой Nemo

Настоящее имя певца – Немо Метлер. Это 24-летний швейцарский музыкант и исполнитель, у которого за плечами серьезная артистическая карьера. Уже к 20 годам Nemo стал известной персоной в швейцарском шоу-бизнесе и собрал свою армию поклонников, выпустив около двух десятков музыкальных треков.

Певец идентифицирует себя как небинарную личность и представляется определением "они". У этого участника Евровидения очень нетривиальный стиль.

Стоит отметить, что на вечеринке PreParty Евровидения 2024, состоявшейся 30 марта в Мадриде, представитель Швейцарии Nemo тепло пообщался с представительницами Украины alyona alyona & Jerry Heil. Певец заявил, что он фанатеет от украинок, а их песня прямо "прикоснулась к сердцу".

О чем песня The Code

На Евровидении в мае 2024 года Nemo представил композицию The Code. Эта песня дала возможность исполнителю долгое время быть лидером рейтинга букмекеров и получить баллы большинства стран. В своем творчестве певец часто затрагивает проблемы гендерной идентичности людей, их ментальное здоровье и поиск себя в этом мире. Об этом и есть его победоносная песня.

Nemo — The Code: перевод песни на украинский язык

Поздравляю на шоу, знайте все

Что я закончили играть в эту игру и сорвали цепи

Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу

Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг

***

А-а-а, а-а-а-ах

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни

О добре и зле, держись крепче

Кто решает что такое плохо, а кто – что такое хорошо?

Все в балансе, это весь свет

У меня так многое в голове, я не могли заснуть всю ночь

Меня это так коснуло, взволновало

Это больше меня, я заведен как

***

А-а-а-ах

Позволь попробовать взлеты и падения

А-а-а-ах

Позволь почувствовать адский страх

Это история моего тернистого пути

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

***

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце бьется как

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце вырывается из груди

***

Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна по Евровидению 2024 года. Нидерландский вещатель не согласен с этим решением.