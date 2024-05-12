Nemo из Швейцарии победил на Евровидении 2024 года: что о нем известно, видео выступления и о чем его песня
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Настоящее имя исполнителя Немо Метлер
В субботу, 11 мая состоялся 68-й песенный конкурс Евровидения 2024 года. За победу боролись представители 25-ти стран, ведь участника из Нидерландов дисквалифицировали. Первое место занял представитель Швейцарии Nemo с песней с песней The Code, который был безоговорочным лидером букмекеров.
После выступления представителя Швейцарии зал просто разразился овациями и аплодисментами, а также Nemo завоевал расположение многих еврофанов по всему миру. Он сторонник украинок и обожает розовый цвет.
Кто такой Nemo
Настоящее имя певца – Немо Метлер. Это 24-летний швейцарский музыкант и исполнитель, у которого за плечами серьезная артистическая карьера. Уже к 20 годам Nemo стал известной персоной в швейцарском шоу-бизнесе и собрал свою армию поклонников, выпустив около двух десятков музыкальных треков.
Певец идентифицирует себя как небинарную личность и представляется определением "они". У этого участника Евровидения очень нетривиальный стиль.
Стоит отметить, что на вечеринке PreParty Евровидения 2024, состоявшейся 30 марта в Мадриде, представитель Швейцарии Nemo тепло пообщался с представительницами Украины alyona alyona & Jerry Heil. Певец заявил, что он фанатеет от украинок, а их песня прямо "прикоснулась к сердцу".
О чем песня The Code
На Евровидении в мае 2024 года Nemo представил композицию The Code. Эта песня дала возможность исполнителю долгое время быть лидером рейтинга букмекеров и получить баллы большинства стран. В своем творчестве певец часто затрагивает проблемы гендерной идентичности людей, их ментальное здоровье и поиск себя в этом мире. Об этом и есть его победоносная песня.
Nemo — The Code: перевод песни на украинский язык
Поздравляю на шоу, знайте все
Что я закончили играть в эту игру и сорвали цепи
Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу
Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг
***
А-а-а, а-а-а-ах
Это история моего тернистого пути
***
Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь
Я сломали этот код, уоа-а-а
Как вымерший моллюск, я отдался времени
Теперь я нашли рай
Я сломали этот код, уоа-а-а
***
Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни
О добре и зле, держись крепче
Кто решает что такое плохо, а кто – что такое хорошо?
Все в балансе, это весь свет
У меня так многое в голове, я не могли заснуть всю ночь
Меня это так коснуло, взволновало
Это больше меня, я заведен как
***
А-а-а-ах
Позволь попробовать взлеты и падения
А-а-а-ах
Позволь почувствовать адский страх
Это история моего тернистого пути
***
Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь
Я сломали этот код, уоа-а-а
Как вымерший моллюск, я отдался времени
Теперь я нашли рай
Я сломали этот код, уоа-а-а
***
Где-то между 0 и 1
Там нашли свое небесное царство на земле
Мое сердце бьется как
Где-то между 0 и 1
Там нашли свое небесное царство на земле
Мое сердце вырывается из груди
***
Я, Я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь
Я сломали этот код, уоа-а-а
Как вымерший моллюск, я отдался времени
Теперь я нашли рай
Я сломали этот код, уоа-а-а.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна по Евровидению 2024 года. Нидерландский вещатель не согласен с этим решением.