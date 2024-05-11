Учасника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення 2024: як це пояснили організатори

Один з учасників більше не братиме участі в конкурсі

Напередодні грандіозного фіналу Євробачення 2024, який відбудеться вже сьогодні, 11 травня, стало відомо, що участь представника від Нідерландів тимчасово призупинена. Тепер виявилось все набагато складніше.

Організатори пісенного музичного конкурсу повідомили, що конкурсант від Нідерландів Йост Кляйн не продовжить участі в конкурсі у великому фіналі. Причиною такого рішення стала скарга від учасниці знімальної групи. Наразі цю справу розглядатимуть у суді.

"Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", — розповіли творці конкурсу.

Раніше у мережі ширилась інформація про незрозумілий конфлікт за участі Кляйна. Одні казали, що він вдарив оператора на параді прапорів, коли той запитав його про померлих батьків. Інші подейкували, що Йост Кляйн мав суперечку з конкурсанткою від Ізраїлю Еден Голан, через різні погляди на політику.

Відомо, що одразу перед репетицією Йост Кляйн брав участь у параді прапорів. Після цього артист вийшов на сцену, але йому не дали повторити свій номер.

Варто нагадати, що Йост Кляйн співпрацював з росіянами у 2022 та 2023 роках. Він випустив дві пісні з громадянами країни-агресорки — трек Jackass з Русланом Тушенцовим та пісню Normalje Bass з гуртом "Russian Village Boys". Також Кляйн випускав пісню про любов до Росії та неодноразово гастролював по містах країни-окупантки.

Раніше "Телеграф" писав, що окрім, Йоста Кляйна, стосунок до Росії мали ще двоє учасників цьогорічного Євробачення. Йдеться про конкурсантку з Ізраїлю — Еден Голан і представника від Німеччини — Ісака.