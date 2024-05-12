Не минуло й п’яти хвилин: Nemo зі Швейцарії розбив кришталевий кубок на сцені Євробачення 2024 (фото, відео)

Переможець так радів перемозі, що впустив статуетку з рук

У шведському Мальме відгримів феєричний фінал Євробачення 2024 року. "Телеграф" вів текстову трансляцію і стежив за всіма подіями пісенного конкурсу. В результаті вокального змагання переміг представник Швейцарії – небінарна особистість Nemo.

На сцені Євробачення Nemo показав незвичайну та цікаву постановку та виконав свою композицію The Code. І професійні журі, і глядачі багатьох країн віддали свої голоси за Швейцарію. Тож у результаті в конкурсі переміг Nemo. Свою нагороду — кришталевий кубок у вигляді мікрофону — переможець отримав від шведської співачки Loreen, яка торік перемогла на Євробаченні.

Loreen вручила переможний кубок Nemo

Після оголошення результатів, за традицією, переможець вийшов на сцену і знову виступив зі своєю переможною піснею The Code. Однак, наприкінці виступу стався казус — Nemo необережно хотів поставити свій кубок на сцену і впустив його з рук. Статуетка відразу зламалася навпіл. Курйозний момент потрапив на фото та відео.

Зазначимо, що Україна на Євробаченні 2024 року посіла третє місце, здебільшого завдяки голосуванню глядачів. Пропонуємо ще раз подивитися емоційний виступ alyona alyona та Jerry Heil у фіналі Євробачення 2024.

Раніше "Телеграф" розповідав детальну інформацію про Nemo зі Швейцарії, який переміг на Євробаченні 2024 року. Що про нього відомо, відео виступу та про що його пісня.