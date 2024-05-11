Дискваліфікація Нідерландів перед фіналом Євробачення 2024: стали відомі нові деталі

Йост Кляйн з Нідерландів за результатами голосування глядачів пройшов у фінал Євробачення 2024

У день фіналу конкурсу Євробачення 2024, який відбудеться сьогодні, 11 травня, представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували через скаргу від учасниці знімальної групи. Нідерландський мовник не згідний з цим рішенням.

Про це він повідомив в офіційній заяві AVROTROS. Мовник також зазначив, що 10 та 11 травня тривали консультації щодо різних вирішень цієї ситуації і вважає це рішення про дискваліфікацію "важким і непропорційним".

"Після виступу в минулий четвер стався інцидент. Всупереч чітким домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він щойно зійшов зі сцени і поспішав до зеленої кімнати. Тоді Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. На це не звернули уваги. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери. Йост не торкався операторки", — зазначив мовник.

"Ми дуже розчаровані та засмучені, а також через мільйони шанувальників, які так чекали цього вечора. Те, що Йост приніс Нідерландам і Європі, не мало закінчитися таким чином", — повідомили в заяві.

Чому дискваліфікували Нідерданди

Творці конкурсу розповіли, що поліція Швеції розслідувала скаргу жінки-учасниці після його виступу в півфіналі 9 травня. Співака підозрюють у погрозах фотографу Євробачення.

У репетиції фіналу "євробачення Йост участі також не брав. Делегація Нідерландів заявила, що дискваліфікацію вони взяли до уваги.

Варто зазначити, що Йост Кляйн співпрацював з росіянами у 2022 та 2023 роках. Виконавець випустив трек з Русланом Тушенцовим "Jackass" і пісню "Normalje" з "Russian Village Boys". Також у його репертуарі є пісня про любов до країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що учасниця Євробачення 2024 з Ізраїлю Еден Голан опинилася в базі "Миротворця". Співачка тривалий час жила в Москві та виступала в окупованому Криму.