Україна втрачає позиції? Як у день фіналу виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024

Шансів на перемогу все менше

Вже за лічені години відбудеться пісенний конкурс Євробачення 2024. Україну представлятимуть alyona alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Після першого півфіналу шанси на перемогу наших виконавиць зросли, однак у день великого фіналу — значно зменшились.

Рейтинги оприлюднили на сайті Eurovision World. Лідер у списку букмекерів — представник з Хорватії, і шанси на його перемогу зроси з 41% до 43%. На друге місце несподівано потрапив Ізраїль, представницю якого додали в базу "Миротворець" (22%). Третю позицію займає Швейцарія (14%). На четвертій сходинці Франція (4%).

Фото: eurovisionworld

Топ-5 закриває Ірландія з коефіцієнтом 4 %. Україна різко опустилася з третьої позиції на шосту. І тепер шанси на перемогу alyona alyona і Jerry Heil зменшилися до 3%. З четвертого на сьоме місце опустилася й Італія (2%).

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2024 відбудеться сьогодні, 11 травня о 22:00. Україна виступить під номером "2". Правила голосування Євробачення 2024 дещо змінилися. Віддати свій голос можна на офіційному сайті або надіславши SMS, однак лінії відкриються одразу, як перший учасник фіналу вийде на сцену, а не як раніше, після останнього виступу.

Раніше "Телеграф" розповідав, де дивитися онлайн-трансляцію Євробачення 2024. Також "Телеграф" вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2024 року.