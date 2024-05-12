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У рожевій мініспідниці та зі стразами на обличчі: представник Швейцарії запалив на сцені Євробачення 2024 (відео)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Представник Швейцарії виступив під номером 21 Новина оновлена 12 травня 2024, 00:31
Представник Швейцарії виступив під номером 21. Фото gettyimages

Цей учасник був лідером букмекерів тривалий час

Зараз триває фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024. Представник Швейцарії Nemo, який був лідером рейтингу букмекерів, ефектно виступив на сцені і отримав аплодисменти публіки.

Nemo з композицією "The Code" вийшов на сцену під номером "21". Співак був одягнений у рожеву коротку мініспідницю та квіткову накидку. Виконавець "Засвітив" голий торс і був взутий у кросівки з рожевими квітками.

Перфоманс Nemo на сцені Євробачення 2024 — неймовірно красивий та унікальний. Виконавець під час виступу виконував непросту хореографію і абсолютно чисто співав. Своїм виступом виконавець хотів привернути увагу до гендерної ідентичності людей, їхнього ментального здоров’я та пошуку себе в цьому світі.

Представник Швейцарії на Євробаченні 2024
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що фанатіє від українок alyona alyona & Jerry Heil. Також виконавець заявив, що пісня Teresa & Maria "доторкнулася до серця".

Раніше "Телеграф" розповідав, що представницю Ізраїлю Еден Голан освистали у фіналі Євробачення 2024. Розпочала співати виконавиця також під гул глядачів.

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