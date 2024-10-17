Дизайнери розповіли, яка доступна фішка зробить ваш інтер’єр неймовірним: це ключ до красивого ремонту

Світло — основа затишку у домі

Інтер’єр складається з великої кількості деталей. Ми розповідали, як зонувати приміщення за допомогою стелажа. Тепер ділимось цікавою фішкою, яка зробить ваш інтер’єр неймовірним.

Освітлення – це більше, ніж просто функціональний елемент інтер’єру. Це ключ до красивого ремонту, інструмент, який дозволяє створювати та підкреслювати особливості дизайну. Про це розповіли дизайнери на decorilla.com.

Основні принципи освітлення

Поєднання верхнього, місцевого та декоративного освітлення дозволяє створити гнучку систему, яка підходить для різних ситуацій. Освітлення має забезпечувати достатню яскравість для виконання різних завдань: читання, роботи за комп’ютером, відпочинку. А ще, окрім функціонального значення, світильники можуть стати яскравим акцентом інтер’єру і додати йому індивідуальності.

Як спроєктувати освітлення в квартирі

Почніть з верхнього освітлення. Люстра або вбудовані світильники забезпечать загальне освітлення приміщення. Наступним кроком будуть маленькі осередки світла. Додайте торшери, бра та настільні лампи. це створить затишні куточки для читання або роботи.

Не бійтесь використовувати декоративне освітлення. Свічки, гірлянди, світлодіодні стрічки додадуть інтер’єру романтики та тепла.

Правильно оформлене освітлення допоможе вам перетворити будь-який простір. Також ми розповідали про цікавий спосіб фарбування стін.