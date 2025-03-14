Путін показово принизив посланця Трампа. Кого ще змушував чекати президент РФ

Це схоже на класичну путінську гру з метою демонстрації своєї сили

Путін змусив спецпосланець президента США Стіва Віткоффа близько 8 години чекати на зустріч з ним. При цьому гість з Америки покинув Москву відразу після закінчення переговорів, які проходили за зачиненими дверима.

Про це повідомляє Sky News. За припущенням видання, Путін зробив це спеціально, щоб показати американцям, що він тут бос і тільки він встановлює графіки.

Віткофф, якого називають головним "переговорником" Дональда Трампа, відвідав Росію, щоб передати Путіну пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Однак прибувши до Москви близько обіду, йому довелося прочекати щонайменше вісім годин, перш ніж його викликали в Кремль.

Зрештою зустріч пройшла пізно вночі за зачиненими дверима. Про що розмовляли Путін і Віткофф досі не розголошується.

Відомо, що залишив Москву спецпосланець Трампа відразу ж після закінчення переговорів і не став затримуватися ні на хвилину.

"Путін, мабуть, був занадто зайнятий зустріччю з іншою людиною — білоруським лідером Олександром Лукашенком — на поспішно організованому державному візиті, про який було оголошено напередодні. Ми не знаємо напевно, чи був час візиту Лукашенка вибрано навмисно, але це безумовно не було схоже на збіг. Замість цього це було схоже на класичну путінську гру з метою демонстрації своєї сили", — пише Sky News.

Також журналісти видання наголосили, що Путін не любить, коли йому вказують, що робити, особливо на його власній території, і така неповажна поведінка щодо спецпосланця Трампа була очевидним посланням американцям про те, що "він тут бос і тільки він встановлює графіки"."

Кого ще зі світових лідерів змушував чекати на себе Путін

Видання Forbes повідомляло про те, що "запізнення давно вже стали невід’ємною частиною ділового етикету Володимира Путіна" і він змушував чекати на зустріч з ним багатьох світових лідерів.

Наприклад, він запізнювався на зустрічі до наступних відомих особистостей (і це лише мізерний перелік людей, яких Путін навмисно принижував своїми запізненнями):

до Папи Римського Франциска він запізнився на цілу годину

до нині покійної королеви Англії Єлизаветі II на 12 хвилин, що є грубим порушенням монаршого етикету (сама королева прибула на зустріч за 5 хвилин до її наміченого початку)

до колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель на 4 години 15 хвилин

до екс-президента США Барака Обами на 40 хвилин

до прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді на 1 годину

до іноземних інвесторів більш ніж на 2 години

до короля Швеції Карла XVI Густава на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін погоджується на перемир’я, але хоче зупинки мобілізації. Він також наголосив, що Кремль виступає за припинення вогню на 30 діб, але вони хочуть "гарантій".