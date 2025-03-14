Стало відоме імʼя чоловіка, який вбив Ганула (відео)

Затриманий був військовим, який самовільно покинув частину

Вбивство Дем'яна Ганула 14 березня викликало широкий резонанс в мережі. За 5 годин українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста. Ним виявився чоловік 1978 року народження.

Правоохоронці не називають ім'я ймовірного стрілка. Але, за даними джерел РБК-Україна, підозрюваний — Сергій Шалаєв.

Хоча до цього, видання "Думская" повідомляло, що він у січні оформив закордонний паспорт. Його ім'я — Сергій Кочу, додали у виданні.

У СБУ уточнили, що у вбивстві підозрюють 46-річного дезертира. Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

За фактом вбивства поліцейські відкрили провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вбивство Дем'яна Ганула — що відомо

Сьогодні, 14 березня, у середмісті Одеси застрелили чоловіка. За даними очевидців, це відомий активіст Дем’ян Ганул.

Як повідомили у регіональному главку Нацполіції, наразі правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка. Йдеться, що повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію "102" близько 10:30.

"Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Вживаються заходи щодо затримання стрілка", — йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді підтвердив, що в Одесі вбито громадянина Ганула в місті Одеса.

"Центральним апаратом Національної поліції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, Вона вже вирушила до міста Одеса. Також до міста Одеса направлено голову Національної поліції генерала Вигівського", — наголосив він.

Клименко зазначив, що бере "під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину".

Блогери та активісти відреагували на зухвалий злочин в Одесі. Кожен з них прокоментував подію.

На місці вбивства перебувають родичі загиблого, вони у важкому моральному стані. Дружина Ганула Жанна Вознюк поки не прокоментувала загибель чоловіка.

Сестра Дем'яна розповіла, за що могли вбити активіста. За її словами, Ганулу постійно погрожували.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", — сказала Лілія.

Основна версія вбивства Демʼяна — політичне, на замовлення або навіть виконане Росією, аби залякати проукраїнських активістів. Вражає зухвалість: стрілок навіть не ховає обличчя, — нардеп Олексій Гончаренко.

"Узагалі — це акт терору для розхитування Одеси, зокрема, адже очевидно, що даний регіон — стратегічно важливий для росії", — додав він.

Варто додати, що раніше одеський активіст Дем'ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких

За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових, він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

Підозрюваного у вбивстві Ганула затримали зі зброєю. Місцеві пабліки пишуть, що чоловікові 52 роки і він житель Кіровоградської області, звідки сам Ганул.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про Дем'яна Ганула, якого вбили в Одесі.