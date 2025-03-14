Житель Костянтинівки дуже емоційно звернувся до Путіна (відео)

Місто стрімко перетворюється на руїни

Костянтинівка на Донеччині практично повністю зруйнована через постійні ворожі обстріли. Тут майже не залишилося вцілілих будівель, а нечисленні місцеві жителі щиро ненавидять Путіна і мріють тільки про одне — щоб настав мир.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у місті і зняв на відео емоційну промову чоловіка, який звернувся до президента РФ. Він не соромився у виразах і наголосив на тому, що Путін воює "не чесно".

Житель Костянтинівки резонно заявив, що господар Кремля вбиває як українців, так і росіян, які проживають на території України, а також невинних маленьких дітей.

На його думку, Путін б'є ракетами по мирних містах через "злість і безсилля", бо не може захопити всі українські території.

"Він же своїх людей вбивав у Курській області. Правильно? Тут в Україні й росіяни перебувають… Він б’є тут Україну, дітей вбиває, злиться він… Не дістає, не знаходить і вбиває дітей, маленьких дітей", — каже мешканець Костянтинівки.

Також чоловік додав, що воювати "потрібно чесно, а не так, як він воює".

Нагадаємо, Костянтинівка — це давня ціль агресора, захоплення якої відкриє йому шлях з півдня на Дружківку і найбільше місто вільної частини Донбасу — Краматорськ. А за Краматорськом лежить ще одне велике місто, Слов'янськ.

Військові аналітики називають саме це місто "наступною ціллю армії Росії на Донбасі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі показали, як виглядає Суджа зараз. На опублікованому відео можна побачити, що від міста залишилися лише камені. Російська армія не шкодувала боєприпасів для боротьби з ЗСУ, перетворивши Суджу на руїни.