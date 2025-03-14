Трамп безглуздо пояснив, чому не закінчив війну за 24 години, і назвав важливу дату

Він вірить, що йому врешті-решт вдасться завершити війну

Дональд Трамп заявив, що в його словах з приводу завершення війни в Україні протягом 24 годин був "невеликий сарказм". Він також додав, що "досить добре" знає Путіна і він "погодиться на перемир’я".

Про це повідомляє Clash Report. При цьому політик підтвердив своє прагнення завершити війну Росії проти України та анонсував "важливу дату", коли стане відомо більше інформації про припинення вогню.

У розмові з журналісткою Дональд Трамп заявив, що його гучні заяви з приводу припинення війни в Україні за 24 години були "сарказмом". Варто зазначити, що його слова пролунали досить безглуздо, враховуючи той факт, що під час своєї передвиборчої кампанії він багато разів повторював цю тезу.

"Я був трохи саркастичний, коли говорив це", — сказав президент США.

При цьому він наголосив, що все ще вірить у те, що врешті-решт йому вдасться завершити війну Росії проти України.

Трамп також заявив, що в понеділок, 17 березня, стане відомо більше інформації про припинення вогню.

"Як ви знаєте, ми маємо угоду про припинення вогню з Україною, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з РФ. У понеділок ми дізнаємося трохи більше деталей, сподіваюся, все буде добре", — повідомив президент США.

За словами Трампа, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, це буде дуже поганою новиною для світу. При цьому він додав, що "досить добре" знає Путіна і він, на його думку, "погодиться на перемир’я".

Нагадаємо, 13 березня Трамп прокоментував низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Глава США сказав, що сподівається на вірні кроки Москви і хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп провів переговори з Путіним і назвав їх "дуже продуктивними". Він також підкреслив, що тепер з’явилися "дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться".