Маліновський зіграв найкращий матч у Серії А: Реброва просять повернути гравця до збірної (відео)

Українець провів блискучий тайм

У п’ятницю, 14 березня, у Серії А відбувається матч 29-го туру Серії А сезону 2024/25 "Дженоа" — "Лечче". У цьому поєдинку вперше в основі після тяжкої травми вийшов хавбек збірної України та генуезців Руслан Малиновський.

Зустріч відбувається у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс". Про це повідомляє "Телеграф".

Ще в першому таймі господарі забили два голи, причому обидва забив Фабіо Міретті, а в обох випадках йому асистував Маліновський. Додамо, що Руслан віддав небанальні гольові передачі, двічі розрізавши оборону Лечче. На 56-й хвилині тренер замінив українця.

Відео асистів Руслана Маліновського у матчі "Дженоа" — "Лечче":

Цього сезону 31-річний Маліновський зіграв у 8 матчах, у яких віддав 3 гольові передачі. Додамо, що Руслан не отримав виклику до збірної України на березневий збір, однак після його дубля з асистів мережа вимагає від головного тренера команди Сергія Реброва дозаявити гравця.

Нагадаємо, стикові матчі України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня. Переможець забезпечить собі місце у дивізіоні А Ліги націй, той, хто програє, гратиме у дивізіоні B.