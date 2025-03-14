США та Росія вже узгодили умови Путіна щодо перемир’я? Політолог пояснив масштаб непублічних перемовин

США потенційно можуть бути готові підтримати вимоги Путіна

У неофіційних контактах між Росією та США щодо війни в Україні може бути значно більше деталей, ніж оголошується публічно. Зокрема, заява Кремля про готовність до перемир’я з певними умовами була попередньо узгоджена з американською стороною.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Олексій Якубін. Він прокоментував останні заяви Володимира Путіна про умови припинення вогню.

"Є велика неформальна частина обміну, обговорень. Те, що ми бачимо у публічному просторі – це лише фінальна фіксація якихось моментів, які сторони могли узгодити раніше. І ці питання обговорювалися не з Україною, а з американцями", – зазначив Якубін.

Політолог також вважає, що адміністрація Дональда Трампа зацікавлена в найшвидшому перемир’ї, навіть якщо це буде лише тимчасова пауза.

"Трамп хоче отримати швидке припинення вогню. І заяви Путіна могли бути сформульовані з урахуванням того, що США потенційно готові це підтримати", – пояснив експерт.

Крім того, Якубін звернув увагу на пункт про зупинку мобілізації в Україні, який озвучив Володимир Путін. На його думку, Кремль усвідомлює, що цей момент також може стати предметом обговорення між Києвом та Вашингтоном.

"Штати потенційно готові обговорювати ці умови. Ми це бачимо навіть по реакції американських представників, які говорять про обережний оптимізм у переговорному процесі. […] Мені здається, що Путін, власне кажучи, висував ці речі, розуміючи, що потенційно Штати і адміністрація Трампа можуть на це піти і пробувати далі це реалізувати, доносячи до Києва", – підсумував експерт.

Що цьому передувало

13 березня президент США Дональд Трамп відреагував на відповідь Путіна на пропозицію щодо припинення вогню. Він заявив, що сподівається на правильні кроки Москви та хотів би бачити реальне припинення вогню з російського боку.

"Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємося, що Росія вчинить правильно. Я готовий говорити з Путіним. Мені б дуже хотілося з ним зустрітися і поговорити, але нам потрібно якнайшвидше з цим покінчити", — сказав він.

Також він зазначив, що в обговореннях між Росією та Україною зачіпається питання території та "великої електростанції. Трамп дав зрозуміти, що Київ уже знає, які території Кремль не збирається повертати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт або угоди, що будуть аналогічними Мінським домовленостям чи Будапештському меморандуму. За словами керівника Офісу президента, Україна представила США під час зустрічі в Джідді свої "червоні лінії" для мирних переговорів.