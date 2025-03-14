Соратник голови НБУ влаштував скупку валютних держоблігацій, організував сину житло у Відні та подарував 10 млн грн

До останнього часу Дмитро Олійник також славився незвичайними для керівництва Нацбанку інвестиціями

Заступник голови, член правління Національного банку Дмитро Олійник торік влаштував активну скупку облігацій внутрішньої державної позики, утім, більшість придбаних ОВДП були номіновані не в гривні, а в доларі та євро — 14 валютних випусків із 21.

Про це йдеться в його щорічній декларації за 2024 рік, яка 12 березня була опублікована на офіційному сайті НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції). Це перший в цьому році такий звіт в правлінні НБУ.

Дмитра Олійника вважають креатурою голови НБУ Андрія Пишного, напевно, через те, що Дмитро Ігорович працював директором генерального департаменту з управління ризиками Ощаду за керівництва там Пишного (у 2014-2020-х). А може, й через те, що Пишний призначив Олійника своїм заступником в НБУ вже за два тижні після свого приходу до Національного банку (з 25 жовтня 2022 року). Й доручив йому дуже відповідальні напрямки роботи регулятора — від департаменту нагляду за банками та небанківськими фінустановами, ліцензування, інспектування до фінансового моніторингу.

Згідно з новою декларацією, придбання ОВДП торік стало головною інвестицією пана Олійника. Якщо у 2023-му він заявляв про володіння лише трьома випусками держоблігацій, і всі без виключення були гривневими — загалом 2,2 тис. паперів номінальною вартістю 2,2 млн грн. То вже у 2024-му до них додався ще 21 випуск — 14 в інвалюті на 3,4 млн грн та 7 у гривні на 1,15 млн грн.

Напевно, член правління Нацбанку вкладав в ОВДП старі накопичення на банківських рахунках, обсяг яких у 2024 році поменшав у порівнянні зі звітом за 2023-й (якщо не брати до уваги пенсійні накопичення у фонді НБУ):

у доларі — зі $138,8 тис. до $4,2 тис.;

у євро — з €17,4 тис. до номінальних €40 (щоб рахунок не закривати);

у гривні — з 737 тис. грн 87,3 тис. грн.

Українські банки найчастіше не платять людям відсотків за валютними вкладеннями на рахунках чи встановлюють мінімальну ставку в 0,01% річних. Водночас середня ставка по доларових ОВДП становить близько 4%, по євро — 3% річних.

Якщо у 2023 році Олійник мав готівкових накопичень на $35 тис., то тепер до цієї суми додались ще €5 тис. і 100 тис. грн.

Останніми роками влада не дуже мотивує населення до гривневих інвестицій, девальвуючи нацвалюту. Чиновники ж особистими інвестиціями лише доводять генеральну інвестдумку до загалу.

Нагадаємо: з жовтня 2023 року правління НБУ, в яке входить Дмитро Олійник, офіційно перейшло від політики фіксованого офіційного курсу гривня/долар на рівні до 36,6 грн/$ до режиму керованої гнучкості та пообіцяло населенню підтримувати стабільність на валютному ринку. Станом на 14 березня 2025 року офіційний курс гривні становить 41,53 грн/$, тобто девальвував на 13,5%.

До останнього часу пан Олійник ще славився незвичайними для нацбанківського керівництва інвестиціями. У 2023 році він звітував про володіння криптовалютою Bitcoin Cash в сховищі Defi Wallet, сума вкладень була невеликою — лише на 3,8 тис. грн на той момент. Утім жоден із нацбанківців в правлінні НБУ не мав таких екзотичних вкладень, тому це привертало увагу. Особливо коли українські банки почали масово блокувати та примусово закривати рахунки населенню після інвестицій у криптовалюту через те, що вони не описані як слід у чинному українському законодавстві. В новій декларації Дмитра Ігоровича крипти вже нема, можливо, продав чи подарував комусь.

А ще він заявив у звіті НАЗК немалий подарунок в негрошовій формі своєму сину Артему — на 10,3 млн грн. Напевно, йдеться про квартиру в Києві на 130,8 кв. м, придбану в грудні 2019 року саме за таку суму, яка в минулій декларації нацбанківця вказувалась як власність Дмитра Олійника. А згідно з новим документом, банкір нею тільки користується, а власником значиться вже Артем.

Водночас повідомляється, що Артем із мамою Ольгою Олійник у 2024-му орендували квартиру у Відні (Австрія) без вказування вартості. При цьому Ольга та її активи (авто, готівка, рахунки) з невідомих причин вже не вказані в новій декларації банкіра на відміну від 2023 року.

В новій декларації заступник голови Нацбанку Олійник заявив за 2024 рік зарплатню в регуляторі на рівні 5,9 млн грн, тобто в середньому 491 тис. грн на місяць. Пенсійних внесків від НБУ в 177 тис. грн та 212,3 тис. грн понаднормових витрат на відрядження. Також чиновник отримав різноманітних виплат по ОВДП на 1,6 млн грн.