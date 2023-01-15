Іменини Романа у 2025 році: усі дні, коли Рома святкує День ангела

Ім’я Роман зараз не найпоширеніше, але все одно красиве

Роман, — давнє і дуже популярне досі чоловіче ім’я. "Телеграф" розібрався, що воно означає, і коли всі Дні ангела Романа протягом року.

Значення імені Роман

Є дві основні версії походження імені, — згідно з однією, воно походить з давньогрецької мови і означає "сильний" або "міцний". За іншою версією, Роман може походити від латинського Romanus, що означає "римлянин" або "з Риму".

Використовуються форми імені Рома, Романус, Ромуля, Ромася, Ромул, Ромочка, Ромчик, Романко.

Історія знає низку візантійських імператорів, пап Римських, князів, митрополитів, головнокомандувачів, мучеників, єпископів на ім’я Роман.

Серед українців можна відзначити таких особистостей як головнокомандувач УПА Роман Шухевич, кікбоксер Роман Крикля, спортсмен та волонтер Роман Зозуля, економіст Роман Шеремета, нардеп та полковник СБУ Роман Костенко, журналіст Роман Цимбалюк та інші.

Коли День ангела Романа?

Роман декілька разів на рік відзначає День янгола. Перерахуємо всі іменини за церковним православним календарем:

29 січня, — мученик Роман Самосатський;

2 травня, 24 липня, — князь Борис (у хрещенні Роман), страстотерпець;

10 серпня, — мученик Роман Римський;

1 жовтня, — диякон Роман Сладкопевец, який отримав у дар від Богородиці вміння складати церковні гімни та пісні;

18 листопада, — священномученик, диякон Роман Кесарійський, Антіохійський;

27 грудня — самітник і чудотворець Роман Антіохійський (Сирійський).

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