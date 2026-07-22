Робіть одразу подвійну порцію: хрусткі кабачки по-корейськи стануть хітом зими (відео)

Пікантна закуски з кабачків на зиму

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Кабачок — це універсальний овоч із ніжною текстурою та нейтральним смаком, з якого готують безліч страв: його смажать, запікають, додають у рагу, маринують, а також тушкують у сметані для отримання ніжної домашньої страви. Окрім традиційних рецептів, кабачки часто використовують для зимових заготовок, зокрема у вигляді пікантних салатів із пряними спеціями, натхненних корейською кухнею.

Сьогодні пропонуємо приготувати кабачки по-корейськи на зиму — ароматний, яскравий і хрусткий салат, який стане чудовим доповненням до м’яса, риби або звичайної вечері. Щоб заготовка вийшла вдалою, варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та без великого насіння, соковиту моркву, м’ясистий перець і якісну рафіновану олію — саме від свіжості овочів залежить текстура та смак готового салату. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "beautifulathome".

Як приготувати кабачки по-корейськи

Інгредієнти:

кабачки – 1,5 кг;

морква – 500 г;

болгарський перець – 500 г;

базилік – за смаком;

часник – 2 головки;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 4 ст. л.;

приправа для корейської моркви – 2 ст. л. (або коріандр – 1 ч. л. та паприка – 1 ст. л.);

олія – 80 мл;

оцет 9% – 80 мл;

Спосіб приготування:

Вимити кабачки, видалити зайву вологу та нарізати тонкою соломкою або натерти на тертці для корейської моркви. Моркву натерти аналогічним способом, болгарський перець очистити від насіння та нарізати тонкими смужками, часник подрібнити. Перекласти підготовлені кабачки, моркву та перець у глибоку миску. Додати подрібнений базилік і часник, перемішати овочі. Додати сіль, цукор і приправу для корейської моркви або суміш паприки з коріандром. Ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися між овочами. Влити олію та оцет, ще раз перемішати салат і залишити на 20–30 хвилин, щоб кабачки пустили сік і добре просочилися маринадом. Розкласти салат у попередньо стерилізовані банки, щільно утрамбувати овочі та залити соком, що утворився. Накрити кришками. Простерилізувати банки з салатом у каструлі з водою протягом 10–15 хвилин залежно від об’єму тари. Закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження. Перенести готову консервацію у прохолодне темне місце для зберігання.

Як і з чим подавати

Кабачки по-корейськи чудово смакують як холодна закуска або овочевий гарнір до основних страв. Їх можна подавати до запеченого м’яса, шашлику, риби, картоплі чи круп. Перед подачею салат можна прикрасити свіжою зеленню, додати трохи кунжуту або кілька крапель ароматної олії для більш насиченого смаку. За бажанням гостроту можна змінити, додавши більше паприки, меленого перцю або чилі.

Кабачки по-корейськи на зиму — це проста та смачна заготовка, яка допомагає зберегти літній аромат овочів навіть у холодну пору року. Завдяки правильному маринаду кабачки залишаються хрусткими, а спеції надають салату насиченого смаку та приємного аромату. Такий рецепт легко адаптувати під власні уподобання, змінюючи склад прянощів або додаючи улюблені овочі.