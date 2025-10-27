Пенсія по інвалідності військовослужбовцям у 2025 році: 1, 2 та 3 група

Пенсія по інвалідності для військовослужбовців у 2025 році залежить від багатьох факторів

Українським військовослужбовцям, які зазнали тяжких поранень, що призводять до інвалідності, гарантовано військову пенсію. Розмір такого забезпечення залежить від низки факторів, включаючи групу інвалідності, її причину та статус військового.

Хто має право на військову пенсію по інвалідності

Відповідно до закону України, військові пенсії по інвалідності передбачені для тих осіб, інвалідність яких настала в період проходження служби або не пізніше ніж за 3 місяці після того, як людина звільнилася. Крім цього, такі виплати можуть отримати громадяни, чия інвалідність настала після зазначеного строку, але є наслідком хвороби, контузії або травми, отриманої під час служби або перебуванням у полоні або заручником.

Важливо: щоб мати право на військову пенсію в Україні, має дотримуватися умова — під час перебування у статусі заручника чи полоненої особа не повинна вчиняти злочинів проти миру та людства.

Групи інвалідності та причини

Військові пенсії по інвалідності мають три групи.

Серед причин:

Військова пенсія по інвалідності внаслідок війни;

Військова пенсія для інших осіб (не внаслідок війни).

Розмір пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Згідно з даними ПФУ, у 2025 році особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах від суми їхнього грошового забезпечення:

військова пенсія по інвалідності 1 група — 100%

військова пенсія по інвалідності 2 група — 80%

військова пенсія по інвалідності 3 група — 60%

Іншим особам з інвалідністю (не внаслідок війни) пенсія призначається у розмірі від суми їх грошового забезпечення:

І група інвалідності: 70%

ІІ група інвалідності: 60%

ІІІ група інвалідності: 40%

Мінімальна військова пенсія для військовослужбовців

Варто зазначити, що мінімальна військова пенсія в Україні не може бути нижчою за гарантовані виплати, які встановила держава. Вони нараховуються незалежно від розрахункового відсотка їх грошового забезпечення. За даними, станом на березень 2025 року ці мінімальні суми з урахуванням надбавок становлять:

I група інвалідності внаслідок війни: не менше ніж 16 847 грн

не менше ніж ІІ група інвалідності внаслідок війни: не менше 13 822 грн

не менше ІІІ група інвалідності внаслідок війни: не менше 9478 грн

Ці мінімальні гарантії встановлені постановою Кабінету міністрів України "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" № 656 від 28 липня 2010 року (зі змінами, внесеними згідно з постановою від 16.07.2021).

Особливі випадки та надбавки

Розміри грошового забезпечення військовослужбовців можуть відрізнятися залежно від звання, посади, вислуги років та інших чинників. Відповідно, і розрахунковий розмір пенсії по інвалідності буде індивідуальним.

Де і як оформити військову пенсію по інвалідності

Військова пенсія також призначається органами Пенсійного фонду, але на відміну від цивільних, військовослужбовцям, зазвичай, зі збором документів допомагають ТЦК або інша структура, за якою закріплений військовослужбовець, наприклад: Міністерство внутрішніх справ, Адміністрація держприкордонслужби, Нацгвардія, Служба безпеки тощо.

Тобто заява та необхідні документи для призначення пенсії подаються особисто за місцем реєстрації до районного ТЦК. Вони роблять запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії. Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК, а звідти вже до Пенсійного фонду.

Перелік необхідних документів:

заява;

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) і премії для обчислення пенсії (з усіх частин, де військовослужбовець проходив службу за останні 24 місяці);

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка за реквізитами банківського рахунку;

довідка медико-соціальної експертної комісії

свідоцтво про хворобу або витяг ВЛК.

Чи буде підвищення пенсій по інвалідності для військових у 2026 році

У 2026 році для українців планується масштабний перерахунок пенсій. Індексація, як завжди, відбудеться 1 березня. У 2026 році планується збільшити пенсійний фонд на 123 мільярди гривень, що приблизно на 10% більше, ніж роком раніше. Це дозволить підвищити середньомісячну пенсію орієнтовно на 100 грн за кожну тисячу. Для прикладу, якщо пенсія становила 5000 грн, то після індексації вона може зрости до 5500 грн. Проте це середній показник, і такого підвищення зможуть очікувати далеко не всі.

Висновок

Українцям, які отримали тяжкі поранення, що призводять до інвалідності, гарантовано військову пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від причин та групи інвалідності, проте державою також гарантовано мінімальну суму виплат, нижче якої виплата не може бути.

Порада: перевірити, чи належите ви до інвалідності внаслідок війни, звернутися до ПФУ для точного розрахунку виплат.

