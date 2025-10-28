Пенсія за вислугу років в Україні у 2025 році: розмір для різних професій

В Україні крім звичайної пенсії існує ще один вид виплат, який може отримувати лише певний вид громадян. Це пенсія за вислугу років.

"Телеграф" розповідає про те, що таке пенсія за вислугу років і хто її може отримати у 2025 році.

Хто має право на пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугу років, на відміну від звичайної пенсії, призначається тим, чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним ризиком, навантаженням чи особливою відповідальністю. Це, наприклад, льотчики, освітяни, спортсмени, медики, артисти, військові, прокурори.

Згідно з українським законодавством, така пенсія може бути призначена або незалежно від віку, або після досягнення певного вікового порога – все залежить від професії та тривалості спеціального стажу.

Умови призначення пенсії за вислугу років

Пенсію за вислугу років можуть надати за дотримання деяких умов. Відсутність хоча б одного з них не даватиме права на нарахування грошової допомоги. А саме:

Працівник виходить на пенсію за віком відповідно до закону №1058. Громадянин працював в закладах та установах державної або комунальної форми власності на день досягнення пенсійного віку на посадах, що передбачає право на пенсію за вислугу років відповідно до закону №1788-XII "Про пенсійне забезпечення". Дотримано вимогу щодо страхового стажу на відповідних посадах для жінок у 30 років, для чоловіків у 35 років. Відсутнє нарахування до цього будь-якої іншої пенсії.

Пенсія за вислугу років для різних категорій працівників

Пенсії за вислугу років, згідно з даними ПФУ, призначаються:

незалежно від віку:

пенсія за вислугу років артистам призначається за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років ;

; пенсія за вислугу років працівникам авіації призначається – чоловіки зі стажем від 25 до 26,6 років, жінки – від 20 до 21,6 років ;

; пенсія за вислугу років педагогічним працівникам призначається за наявності стажу роботи від 25 років до 21,6 років;

пенсія за вислугу років медичним працівникам призначається за наявності стажу роботи від 25 років до 21,6 років;

пенсія за вислугу років соціальним працівникам призначається – за наявності спеціального стажу від 25 років до 21,6 років ;

; пенсія за вислугу років спортсменам призначається якщо мають не менше 25 років стажу, з яких 6 років у складі національної збірної України .

. пенсія за вислугу років військовим призначається — якщо вони мають не менше 25 років вислуги – незалежно від віку, якщо досягли 45 років та мають не менше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12,6 років – військова служба.

пенсія за вислугу років працівникам прокуратури призначається тим, хто має не менше 25 років вислуги, у тому числі щонайменше 15 років роботи на посаді прокурора. У цьому випадку пенсія призначається незалежно від віку. Розмір пенсії становить 60% місячної зарплати прокурора. Якщо ж прокурор має меншу вислугу (від 15 років), але загальний стаж – 30-35 років, він може вийти на пенсію після досягнення 57 років для чоловіків і 55 років для жінок. У такому випадку розмір пенсії визначається пропорційно кількості відпрацьованих років.

Крім того, на пенсію можуть вийти після досягнення певного віку працівники залізниці, диспетчери, бортпровідники, геологи, працівники лісозаготівель та флоту. Для кожної з цих категорій діють свої норми та вимоги до тривалості стажу.

Розмір такої пенсії залежить від заробітної плати та кількості років страхового стажу. Вона призначається лише після звільнення з посади, яка дає право на її отримання.

Як розраховується пенсія за вислугу років

Розмір пенсії за вислугу років визначається, як і розмір пенсії за віком, згідно із ст. 27, 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" індивідуально для кожної особи окремо, як добуток заробітної плати, визначеної відповідно до ст. 40, 41 Закону, і коефіцієнта страхового стажу, визначеного за ст. 25 Закону.

Мінімальний розмір пенсії за віком (за вислугу років) за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Наразі максимальний розмір пенсії не може перевищувати не може перевищувати 23 610 грн., що відповідає десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

Приклади розрахунку пенсії за вислугу років

Нагадаємо, що за даними ПФУ, розмір пенсії за вислугу років визначається, як і розмір пенсії за віком. Для прикладу розрахуємо пенсію педагога та для неї візьмемо умовні цифри:

Розрахунок "звичайної пенсії"

середня зарплатня майбутнього пенсіонера — 20 тис. грн (припустимо, що вона була стабільною протягом усього розрахункового періоду і співвідношення її до середньої країни не змінювалося, хоча на практиці так не буває);

коефіцієнт виробничого стажу – 35 років × 1% = 0,35;

середня зарплатня в Україні ( її беруть за 3 роки, з 2022 по 2024 ) — 15 057,09 грн.

20 000 грн. (середня зарплата, яку отримувала людина)/15 057,09 грн. (середня зарплата по країні) × 0,37 (коефіцієнт стажу) × 15 057,09 грн. (середня зарплата по країні) = ~7000 грн. Крім того, враховується надбавка за вислугу років:

за стажу від 3 до 10 років – 10% до окладу;

від 10 до 20 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Чим вищий стаж та заробітна плата, тим більший розмір майбутніх виплат. У середньому пенсія за вислугою років для вчителів становить близько 5–6 тисяч гривень.

Перехід із пенсії за вислугу років на пенсію за віком

Пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, після досягнення ним віку, встановленого ст. 26 Закону України № 1058-IV, має право перейти на пенсію за віком.

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у них виникає лише у разі, якщо після досягнення пенсійного віку їм буде призначено пенсію за віком.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться — зміниться лише її вид.

Якщо ж пенсіонер після призначення пенсії працював, то при переведенні його на пенсію за віком, за його бажанням, можуть бути враховані стаж і заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Де і як оформити пенсію за вислугу років

Незалежно від типу пенсії, для оформлення до Пенсійного фонду України необхідно надати базовий пакет документів:

Заява про призначення пенсії (бланк можна отримати в Пенсійному фонді або завантажити з сайту). Паспорт громадянина України (оригінал і копія) або посвідка на проживання для іноземних громадян. Ідентифікаційний код (оригінал і копія). Трудова книжка (оригінал і копія) або інші документи, що підтверджують страховий стаж (наприклад, довідки з роботи, військовий квиток, дипломи, свідоцтва про народження дітей для жінок). Довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року. Після цієї дати дані підтверджуються з Пенсійного фонду. Документ, що підтверджує місце проживання (наприклад, довідка про реєстрацію).

Цей перелік є основним, але залежно від ситуації можуть бути потрібні додаткові документи.

Для оформлення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років:

Довідка про характер роботи або умови праці.

Документи, що підтверджують зайнятість (накази, записи у трудовій книжці).

Можливі обмеження та нюанси

З 1 січня 2025 року до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (тобто понад 23 610 грн), застосовуються знижувальні коефіцієнти залежно від розміру перевищення. Це означає, що високі пенсії підлягають певному обрізанню частини виплати, щоб зберегти баланс між різними категоріями одержувачів.

Знижувальні коефіцієнти виглядають так:

до 11 розмірів ПМ (25971 грн) — коефіцієнт 0,5;

від 11 до 13 розмірів ПМ (до 30693 грн) — коефіцієнт 0,4;

від 13 до 17 розмірів ПМ (до 40 137 грн) – коефіцієнт 0,3;

від 17 до 21 розмірів ПМ (до 49581 грн) — коефіцієнт 0,2;

понад 21 розмір ПМ (понад 49581 грн) — коефіцієнт 0,1.

Це правило застосовується до додаткових виплат, надбавок, підвищення та інших доплат, встановлених законодавством, але не зачіпає основну частину пенсії.

Чи будуть зміни у пенсії за вислугу років у 2026 році

Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус у коментарі УНІАН розповіла, що перерахунок пенсії з вислуги років в Україні не запланований ні у 2025, ні у 2026 році. Пенсійні виплати можуть перерахувати лише особам, які вийшли на пенсію за віком.

Де отримати консультацію та точний розрахунок

Дізнатися про свою майбутню пенсію за віком можна у Пенсійному фонді.

Висновок

Пенсія за вислугу років – важлива пільга для людей із спеціальним стажем.

Порада: перевіряти свої документи, планувати вихід наперед, звертатися до ПФУ за консультацією.

