Освіжає краще за "Мохіто": компот з базиліку, заради якого ви чекатимете літо (відео)

Базилік — це ароматна пряна рослина з родини глухокропивових, яку найчастіше використовують у салатах, соусах, пасті, консервації та домашніх напоях.

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У різних кухнях світу його цінують за насичений аромат і здатність надавати стравам свіжих, трохи солодкуватих ноток. А сьогодні пропонуємо приготувати незвичайний компот з базиліку — легкий, ароматний і дуже освіжаючий напій, який стане чудовою альтернативою звичним літнім компотам. Для приготування краще обирати свіже молоде листя базиліку без плям і пошкоджень: саме воно має найніжніший аромат, а фіолетовий сорт додасть напою не лише смаку, а й красивого відтінку. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "viktoriia_chui".

Як приготувати компот з базиліку

Інгредієнти:

свіже листя базиліку — 50–70 г;

вода — 2 л;

цукор — 150–200 г;

лимон — 1 шт.;

яблуко або груша — 1–2 шт. за бажанням.

Спосіб приготування:

Промити листя базиліку під проточною водою та обсушити, щоб позбутися зайвої вологи. Для більш насиченого смаку використовувати більшу кількість листя, а для ніжнішого аромату — молоді пагони. Налити воду в каструлю, довести до кипіння, додати цукор і перемішати до повного розчинення. Кількість цукру регулювати залежно від бажаної солодкості напою. Додати листя базиліку в гарячу воду, зняти каструлю з вогню та залишити настоюватися на 10–20 хвилин під кришкою. Не варити базилік довго, адже тривала термічна обробка може зробити аромат менш виразним. Додати сік лимона або кілька часточок цитруса, щоб підкреслити свіжість напою та зробити смак більш яскравим. За бажанням покласти шматочки яблука чи груші для легкої фруктової нотки. Процідити компот через сито, охолодити та подати до столу. Для зберігання перелити напій у чисту ємність і тримати в холодильнику.

Як і з чим подавати

Компот з базиліку найкраще подавати добре охолодженим, із кубиками льоду та часточкою лимона або лайма. Для святкової подачі можна додати свіже листя базиліку, м’яту чи тонкі скибочки фруктів. Напій добре поєднується з легкими літніми стравами, салатами, випічкою, десертами з ягодами та фруктами. Якщо хочеться зробити смак цікавішим, у склянку перед подачею можна додати трохи газованої води — вийде домашній освіжаючий напій, схожий на лимонад.

Компот з базиліку — простий спосіб урізноманітнити літнє меню та відкрити для себе незвичний смак знайомої рослини. Завдяки свіжому аромату базиліку, легкій цитрусовій кислинці та можливості додавати фрукти цей напій легко адаптувати під власні уподобання. Варто приготувати його хоча б раз у сезон, щоб переконатися, наскільки цікавим може бути домашній компот.