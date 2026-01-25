У Росії стався масштабний блекаут: атаковано ТЕЦ, де лунали вибухи (фото, відео)

Одразу кілька областей поринули у пітьму

У низці російських міст пізно ввечері, 24 січня, і в ніч на 25 число відбулися відключення електроенергії. Відомо про атаку на одну з ТЕЦ. Однак у РФ відсутність світла називають "плановими роботами", щоб уникнути паніки серед народу.

Що потрібно знати:

У Бєлгороді сталися перебої з опаленням в окремих районах

У "Мосенерго" повідомляли про аварію на мережах

Повідомлення про вибухи також надходили з Орла, Брянської області, Пермі та Мурманська

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах. Зокрема, Telegram-канал "Eхilenova+" пише, що так звані "планові роботи" діють у наступних містах: Мурманськ, Північноморськ, Бєлгород та область, Брянськ та область, Орел, Таганрог та Ростовська область. На тимчасово окупованій території України — в Алчевську та Криму — запроваджено локальні графіки обмежень. А в таких містах як Подільськ, Хімки, Жуковський та Електросталь трансформатори не витримують навантаження.

Напередодні ввечері, 24 січня, в Telegram-каналах повідомляли, що місто Зарайськ Московської області також опинилося без світла частково. У "Мосенерго" нібито заявили про аварію на мережах.

У блекаут поринув також і район Закамськ у Пермі. Що спричинило — невідомо. У мережі зазначають, що у цьому районі знаходиться Пермський пороховий завод.

Вибухи

У мережі повідомляють, що російський Бєлгород був атакований ракетами і удар припав по Бєлгородській ТЕЦ. Після цього у місті сталися перебої зі світлом.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив, що був нібито обстріл із РСЗВ HIMARS.

"Є пошкодження об’єктів енергетики. Зараз збираємо інформацію. Чергові бригади та оперативні служби виїхали на місця", — йдеться у його повідомленні.

Натомість у місцевих пабликах з’являлася інформація, що в деяких районах немає опалення після вибухів.

Гучно також цієї ночі було у місті Орел, у Брянській області, у Пермі та Мурманську.

У Таганрозі також пролунав вибух, проте з’ясувалося, що він не пов’язаний із атакою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні Нового року в Росії було атаковано важливий завод, після чого сталися перебої зі світлом.