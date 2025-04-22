Стати мільйонером можна за 20 гривень: як грати у "Лото-Забава"

Шанси на перемогу можна збільшити кількістю квитків

"Лото-Забава" щорічно робить українців мільйонерами. При цьому залишаються люди, які досі навіть не підозрювали про існування популярної лотереї.

Для тих, хто тільки подумує купити свій перший лотерейний білет, щоб спробувати успіх, "Телеграф" докладно розповість про правила.

Правила гри "Лото-Забава"

Участь можна взяти, купивши білет, який коштує 20 гривень. Він виглядає так:

Загалом у лотереї існує відразу кілька ігор. У них можна брати участь одночасно і необмежену кількість разів (кількість шансів дорівнює кількості куплених білетів).

Основна гра:

У білеті "Лото-Забава" є три ігрових поля, кожне з яких може стати виграшним. Кожне ігрове поле складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 числа з числового ряду від 1 до 75, та дві пільгові клітинки з підковами, які замінюють будь-яке виграшне число. Під час гри з лототрона випадають кульки з числами. Закреслюйте ці числа в усіх ігрових полях.

Джекпот у цій грі становить мільйон гривень.

Гра "Парочка":

У ній можна виграти до 300 тисяч гривень. На один білет можна купити до 5 пар "парочок". Вартість 1 спроби – 5 гривень. Важливо: окремо від основного білета перепустку в гру "Парочка" купити не можна.

Для довідки: розіграші "Лото-Забави" відбуваються щотижня (по неділях).

Нагадаємо, як раніше ми писали, 13 квітня гравець "Лото-Забави" раптово розбагатів. Дізнайтеся, скільки він виграв.