Шанс 1 із 3000: Monobank назвав тих, кому дісталися iPhone за зібрані лимони (список переможців)

Опубліковано імена переможців "лимонної" лотереї Monobank — дивись, чи є ти в списку

Полювання на лимони від Монобанку дало свої плоди. 100 іPhone (17 та Air) та 1000 банок шоколадних монет розіграли серед тих, хто зібрав 10 лимонів.

Результати опублікував співзасновник Monobank Олег Гороховський. В гугл-документі вказані імена з першою літерою прізвища та кілька цифр з карт переможців. Зазначимо, що через кількість запитів можуть бути проблеми з документом, тож "Телеграф" зробив скріншот-добірку даних переможців, які отримали гаджети.

Список переможців полювання на лимони Список переможців полювання на лимони Список переможців полювання на лимони

Загалом лимони збирали понад 3,5 млн користувачів. Зібрати хоча б 10 лимонів вдалось майже 3,13 млн. Таким чином шанс отримати хоча б якийсь подарунок становив 1 із близько 3000.

Наступний розіграш серед тих, хто знайшов 50 лимонів, — мільйон гривень для карток повнолітніх користувачів та поїздка до Діснейленду серед дітей. Розіграш відбудеться 21 жовтня о 12 годині в прямому ефірі в Інстаграм. Претендують на головні призи 741 тисяча учасників, не вказується, скільки з них на який приз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що полювання на лимони викликало чималий ажіотаж — публікували списки, де ховаються лимони. Були ще й додаткові бонусні лимони, знайшовши один можна було виграти квартиру, машину або гроші на ЗСУ.