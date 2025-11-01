Росія вже спішить на поміч? У Венесуелі приземливсь військовий літак

Борт може перевозити до 50 тонн вантажу

Російський військово-транспортний літак Іл-76 приземлився у Венесуелі. Напередодні президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив у очільника РФ Володимира Путіна допомоги.

Що треба знати:

ЗМІ писали, що США нібито готуються завдати удару по Венесуелі. Трамп вже спростував це

У Каракасі приземлився борт Іл-76, який пов'язаний з ПВК "Вагнер"

Росія та Венесуела офіційно не коментували прибуття борту до Латинської Америки

Про це пише Defense News. За даними видання, факт прибуття російського літака до Каракасу підтверджує мапа польотів. Щоправда, борт прямував досить заплутаним маршрутом.

Наразі цей рейс розглядається як спроба Москви розширити військову присутність у Латинській Америці. За картою польоту видно, що борт з реєстраційним номером RA-78765 прибув до Венесуели 28 жовтня. Він здійснив для цього дводенний політ з Росії через Вірменію, Алжир, Марокко, Сенегал та Мавританію до Латинської Америки.

Карта польоту Іл-76

Дані польоту Іл-76

Такий складний маршрут може свідчити про те, що борт намагався уникнути західного повітряного простору або можливих перевірок вантажу у недружніх країнах. Не виключають можливість додаткового довантаження літака в інших країнах.

Зауважимо, що Іл-76 може перевозити до 50 тонн вантажу або до 200 осіб. Оператором цього борту є компанія Aviacon Zitotrans, яка перебуває під санкціями США, Канади та України через зв'язки з російськими військовими структурами, включаючи неодноразові постачання обладнання до регіонів дії найманців ПВК "Вагнер".

