Уже кличуть на допомогу Путіна. Що зараз відбувається між США та Венесуелою

Супутникові знімки нібито підтверджують підготовку США до наземних операцій

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію, що Штати нібито можуть вдарити по Венесуелі. Однак венесуельський лідер Ніколас Мадуро вже попросив у російського очільника Володимира Путіна про військову допомогу.

Що треба знати:

Відносини США та Венесуели сильно загострились за президентства Трампа

Під час правління Мадуро з країни поїхало понад 7 млн осіб

Венесуела попросила ще допомоги в Ірану та Китаю

Як пише Clash Report, журналісти запитали Трампа на борту літака Air Force One 31 жовтня про Венесуелу. Їх цікавило, чи дійсно Вашингтон готовий найближчим часом атакувати країну. Однак президент США спростував це.

"Ні", — коротко відповів він, не уточнюючи.

Проте варто нагадати, що перед ударами по Ірану Трамп також спростовував повідомлення американських газет про початок операції проти іранського режиму.

Венесуела просить про допомогу у Путіна: чому та що відомо

На тлі кількох публікацій американських ЗМІ, які посилались на джерела з Білого дому, Ніколас Мадуро попросив у Путіна про військову допомогу. Адже в країні бояться, що США посилить тиск та може вдарити.

Ніколас Мадуро

Цікаво, що прохання Мадуро висловив не особисто, а відправив листа. В ньому він попросив Кремль допомогти модернізувати оборонні радари та відремонтувати техніку. Однак такі ж повідомлення ще отримав Китай та Іран.

У Венесуелі переконані, що закриття повітряного простору біля Пуерто-Рико свідчить про потенційну підготовку ВПС до ударів по країні. А супутникові знімки нібито підтверджують підготовку до наземних операцій.

Супутникові знімки біля Венесуели

Супутникові знімки біля Венесуели

Зауважимо, що відносини між Венесуелою та США значно загострились після приходу Трампа до влади. Адже він наголосив, що один з його пріоритетів — боротьба з наркотиками. Головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Венесуела та США: хто потужніший

Венесуела — країна на півночі Південної Америки на узбережжі Карибського моря, межує на сході з Гаяною, на півдні — з Бразилією, на заході — з Колумбією. До складу Венесуели входять також близько сорока островів. Населення країни у 2020 році становило понад 28 млн, а станом на 2025 воно зменшилось на 7 млн, які мігрували.

При цьому армія Венесуели нараховує понад 109 тисяч осіб, а США — 1 320 млн. Повітряні сили — 300 літаків та понад 13 тисяч відповідно. Окрім того, Штати мають ядерну зброю, а Венесуела — ні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп оголосив про негайне відновлення ядерних випробувань в США.