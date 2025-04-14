Гренландія зближується з Китаєм, щоб не бути з’їденою Трампом

Острів хоче вільної торгівлі з Китаєм

Гренландія явно стурбована планами президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Схоже, це підштовхнуло уряд острова звернутися до Китаю.

Про це повідомляє Newsweek. Зазначається, що міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт заявила про прагнення поглибити співпрацю з Пекіном і навіть укласти угоду про вільну торгівлю.

"Китай дуже важливий для нас, і ми прагнемо зміцнювати нашу співпрацю", — сказала вона китайським ЗМІ.

Це відбувається на тлі заяв Трампа та членів його команди щодо придбання Гренландії, яка необхідна США для забезпечення безпеки, особливо в умовах глобального потепління та розблокування нових водних маршрутів через Північний льодовитий океан.

Відомо, що Моцфельдт ще 2023 року їздила до Китаю і зазначала, що він уже є одним із найбільших ринків збуту гренландської риби. Крім того, вона відкривала представництво Гренландії у посольстві Данії у Пекіні.

Як повідомлялося раніше, США розглядають Гренландію як стратегічно важливий регіон у системі оборони та стримування військової експансії Росії та Китаю. А також острів багатий на критично важливі мінерали, що пояснює інтереси Вашингтона щодо їх видобутку та контролю.