Три Техаси чи десять Небрасок? Якими є справжні розміри Гренландії, на яку поклав око Трамп

Непогана така добавка до територій США

Гренландія – найбільший острів на нашій планеті з площею приблизно 2,166,086 квадратних кілометрів. На багатьох географічних картах, створених за допомогою проєкції Меркатора, цей острів виглядає просто гігантським. Наприклад, на будь-якому глобусі Гренландія виглядатиме удвічі більшою США, хоча насправді острів, яким так хоче заволодіти президент Дональд Трамп, утричі менший за Штати.

Проєкція Меркатора створює значне спотворення розмірів територій, які розташовані ближче до полюсів. Саме тому Гренландія, яка знаходиться на крайній півночі, здається набагато більшою, ніж вона є насправді. Це класичний приклад картографічного обману зору.

За даними спеціалізованого сервісу Thetruesize, який дозволяє порівнювати реальні розміри країн та континентів, ми можемо візуально побачити, що Гренландія займає лише третину території Сполучених Штатів. Якщо говорити точніше, площа США становить 9,834 мільйона квадратних кілометрів, що майже в 4,5 раза перевищує площу найбільшого острова (2,166,086).

Цифра 9,834,000 км² стосується загальної площі США, включно з Аляскою та Гаваями, а не лише континентальної частини. Якщо говорити про континентальну частину США (без островів), то її площа становить приблизно 8,080,000 км², що майже в 3.7 рази перевищує площу Гренландії.

Розміри Гренландії у порівнянні зі США

За розмірами Гренландія приблизно дорівнює території десяти американських штатів разом узятих – Північної та Південної Дакоти, Міннесоти, Айови, Міссурі, Небраски, Канзасу, Оклахоми, Арканзасу та Техасу. Це значна територія, але все ж набагато менша, ніж зображується на багатьох картах світу.

Якщо розглядати окремі штати, то порівняння з Гренландією стає ще наочнішим. Площа Техасу, найбільшого штату континентальної частини США, становить 695,662 км², що приблизно в 3.1 рази менше за площу найбільшого острова світу.

Небраска зі своїми 200,330 км² площі менша за Гренландію майже в 10.8 разів. Це дає уявлення, наскільки великою є Гренландія, попри те, що на світових картах вона часто здається ще більшою через картографічні спотворення.

Втім, Гренландія є більшою за найбільший за площею штат США — Аляску. Площа Аляски складає 1 723 337 км, тоді як площа Гренландії — 2,166,086 квадратних кілометрів.

Порівняння берегових ліній також дає цікаві результати. Берегова лінія Гренландії – надзвичайно порізана фіордами – становить приблизно 44,087 кілометрів. Для порівняння, берегова лінія тільки континентальної частини США складає близько 19,924 кілометра. Однак, якщо врахувати всі території США з Аляскою, Гаваями та заморськими володіннями, загальна довжина американської берегової лінії сягає 133,312 кілометра. Сама лише Аляска має берегову лінію довжиною близько 54,563 кілометра, що перевищує показник Гренландії.

Раніше "Телеграф" писав, як насправді виглядає Гренландія у порівнянні з іншими державами чи континентами. На карті вона зображена гігантською, проте насправді Гренландія у 14 разів менша за Африку.