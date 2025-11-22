Лукашенко помилував українців після домовленостей із Трампом: кого звільнили

Мінськ повідомляє про звільнення 31 українця, але список помилуваних не розголошується. Кого нині утримує білоруський режим

У Білорусі заявили про помилування та передачу Україні 31 громадянина, яких, за словами білоруської влади, звільнили "за рішенням" Олександра Лукашенка.

Про це повідомила прессекретарка самопроголошеного президента Наталія Ейсмонт. За її словами, передача українців "відбувається у ці хвилини". Хто саме входить до списку звільнених — не розголошується. Координаційний штаб підтверджує повернення цивільних осіб, які утримувалися на території Республіки Білорусь.

Українці вже в рідній країні

Звільнені українці були засуджені на терміни від 2 до 11 років. Серед них наймолодша 18-річна дівчина, найстарший — 58-річний чоловік, є люди з тяжкими хворобами, зокрема онкологією. Вони отримають медичну допомогу та реабілітацію.

І Україна, і Білорусь зазначили, що обмін відбувся за сприяння США та президента Дональда Трампа.

Кого утримує Білорусь

За даними порталу "Зміна", від 2020 року білоруський режим ув’язнив щонайменше 15 українців за "агентурну діяльність", шпигунство, участь у протестах та критику Лукашенка. Серед них: Сергій Бойко – за "агентурну діяльність", Юрій Бондаренко – 1,5 року колонії за образу Лукашенка, В’ячеслав Бородій – 10 років за диверсійну діяльність, Лідія Грук – обвинувачення в "тероризмі", Сергій і Павло Кабарчуки – по 20 років колонії, Олександр Котович – 5 років за наклеп і участь в екстремістському формуванні.

У Лідії Грук та її чоловіка Євгена - четверо неповнолітніх дітей

Серед обвинувачених були й неповнолітні — 16-річну Марію Місюк звинуватили у створенні "терористичного осередку". Невідомо, чи засудили її.

Марія Місюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Білорусі заявили про готовність направити миротворців в Україну. Нагадаємо, ця країна підтримала агресію РФ і надавала плацдарм для нападу на Україну.