Лукашенко знову пригрозив ядерною війною. Що стривожило білоруського "голуба миру"

Друг Путіна знову подав голос, щоб зашкодити Україні отримати необхідну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про ядерну війну. Він вдався до цього аргументу, щоб переконати президента США Дональда Трампа, який висловив готовність передати Україні потужні американські ракети Tomahawk, не робити цього.

Що треба знати:

Лукашенко знову залякує "ядеркою", якщо все буде не так, як бажає Путін

Глава Кремля, за словами глави Білорусі, нібито прагне миру

Україна може зникнути як незалежна держава, якщо війна не припиниться зараз, грозиться Лукашенко

Слова Лукашенка цитує білоруський Telegram-канал "Пул Первого". Глава Білорусі традиційно спробував виправдати свого друга, російського лідера Володимира Путіна.

Путін нібито хоче миру

Останні мої зустрічі з президентом Росії саме говорять про те, що росіяни, керівництво Росії націлені на те, щоб встановити мир. Жодні "Томагавки" питання не вирішать! Це ескалює ситуацію до ядерної війни. Напевно, це найкраще розуміє Дональд Трамп, який не поспішає віддавати цю смертоносну зброю і дозволяти бити вглиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський, Олександр Лукашенко

Про можливу участь Білорусі у миротворчих зусиллях

Лукашенко додав, що якщо у США хочуть припинити війну Росії проти України (яку він, слідом за Путіним, називає "конфлікт в Україні"), та бачать в цьому врегулюванні "якусь невелику нашу роль", Білорусь готова долучитися. Він додав, що позиція його країни — "мир і лише мир".

Лукашенко та Путін

Лукашенко залякує зникненням України, якщо війна триватиме далі

Самопроголошений президент Білорусі, який фактично є маріонеткою в руках Путіна та нічого не вирішує у своїй країні, лицемірно каже, що нібито хоче бачити Україну незалежною. Якщо ж війну не зупинити зараз, Україна, залякує Лукашенко, нібито втратить суверенність.

Україна має існувати як суверенна незалежна держава. Ми за те, щоб війну було зупинено зараз. Інакше зникне ця незалежна суверенна держава, — заявив Лукашенко

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лукашенко після нещодавньої зустрічі з Путіним заговорив про "хорошу пропозицію миру". Президенту України Володимиру Зеленському нібито "треба тільки погодитись" та "заспокоїтися".