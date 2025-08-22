Путіну казали пустити "Орєшнік" на Банкову: Лукашенко зробив низку заяв про переговори, Трампа й не тільки

Не оминув білоруський політик і переговори РФ та України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку гучних заяв. Його висловлювання охопили як оцінку зустрічі президентів США та Росії на Алясці, так і можливість майбутніх переговорів щодо України.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Серед тез — можливий удар по резиденції Зеленського.

"Трамп зіграв свою роль чудово"

Політик заперечує поширену думку про те, що президент США Дональд Трамп "програв" зустріч. За його словами, очікувати конкретних результатів було б помилкою, адже переговори не були прямим діалогом між сторонами війни. Очільник Білого дому виступав у ролі посередника, мета якого полягала в тому, щоб зрозуміти позицію Росії, а не досягти негайної угоди.

"Чого дорікати Трампу, що він не привіз конкретних результатів?" , — сказав Лукашенко.

Він пояснив, що конкретику міг озвучити лише лідер Кремля Володимир Путін, проте він вибрав дипломатичний підхід і не робив жорстких заяв. Тому роль Трампа полягала у виявленні намірів і позицій, а не в підписанні угод.

Білоруський президент додав, що Трамп перевершив очікування, відмінно справившись із завданням посередника.

Але Трамп мене здивував. Він чудово зіграв свою роль всупереч усім очікуванням. Олександр Лукашенко

Міг бути удар по Банковій?

Журналісти також розкрили цікаві подробиці переговорів президентів РФ та Білорусі, які раніше не потрапляли до медіапростору. Наприклад, обговорювалися пропозиції щодо окремих ініціатив "ударити по Банковій". Зазначимо, що йдеться про вулицю в Києві, на якій розташована адміністрація президента України Володимира Зеленського. Втім, як розповів Лукашенко, Путін чітко відкинув ці варіанти, заявивши: "ні в якому разі".

Про переговори в Мінську

Білоруський президент заявив, що наразі не прагне організовувати переговори Росії та України в Мінську. Водночас він додав, що якщо виникне така потреба, Білорусь готова взяти на себе цю роль.

"Я не маю бажання організовувати переговори щодо України в Мінську, але якщо потрібно — все зробимо", — підкреслив Лукашенко.

