Армія не захистить Лукашенка? Що в Раді думають про "рейд" ЗСУ у Білорусь

Збройні сили республіки не готові до опору

Одним із несподіваних ударів ЗСУ по РФ міг би стати "рейд" невеликого підрозділу на територію Білорусі як васала Російської імперії, після чого збройні сили республіки складуть зброю. Адже режим диктатора Олександра Лукашенка тримається не на них, а за підтримки російських військових.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", співголова об'єднання "За деколонізацію Росії" Олег Дунда. Він пояснив, звідки у нього така упевненість і чому в Москві "палало" від такої ідеї.

На його думку, така нервова реакція Кремля свідчить про те, що там вважають Білорусь частиною Російської імперії. І де-факто воно так і є.

— Білорусь — це щось на кшталт Чечні з призначеним лідером, який повністю залежить від метрополії. Вони розглядають Білорусь як важливу для себе частину, такий собі воєнний плацдарм і майданчик для впливу на Європу, — каже нардеп.

Він нагадав недавній удар України по нафтопроводу "Дружба", який фактично завдали по Білорусі.

— Білорусь як територія повністю залежить від двох факторів: переробки нафти, (яку вони отримують по нафтопроводу "Дружба") і калійних добрив. Якщо один із цих елементів вилітає, то там починаються дуже кепські справи. Відповідно, наші удари по нафтопроводу "Дружба" фактично б'ють по Білорусі. Це аналог заходу маленьких груп на Білорусь, — пояснив "деколонізатор".

За його словами, білоруської армії не існує, а є невеликі поліцейські сили під назвою "Білоруські збройні сили".

— Більше того, у Лукашенка там нема жодної підтримки взагалі (це ми бачили в 2020 році). А будь-яка армія — це є частина суспільства. Крім того, є невеличка особливість білоруського менталітету: вони не готові до збройного захисту.

У ситуації кризи вони оберуть шлях неспротиву, а не збройний захист. Вже не говорячи про захист Лукашенка. Тому режим Лукашенка тримається на російських багнетах, а своїх багнетів (окрім кримінальної і політичної поліції), у нього нема, — підсумував Олег Дунда.

