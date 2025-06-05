Трамп дійсно агент Росії? Штучний інтелект оцінив ймовірність

Питання, чому Трамп настільки прихильний до Росії постає дедалі частіше

Прихильність президента США Дональда Трампа до Росії та її лідера викликає чимало питань. Поки експерти вважають, що це через те, що РФ була сильним гравцем багато років, одночасно точаться дискусії чи не є Трамп прихованим російським агентом. Ці розмови пожвавились на тлі останньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, коли останній жалівся йому на удари по російських аеродромах.

"Телеграф" попросив ChatGPT проаналізувати таку можливість. Штучний інтелект не знайшов юридичного підтвердження такої можливості. Ба більше, зв’язки Трампа та його команди з Кремлем неодноразово ставали предметом розслідування. Зокрема — втручання Росії у вибори у 2016 році. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера показало, що Росія неодноразово втручалася у вибори, а кампанія Трампа — мала чимало контактів із представниками Москви. Але прямих доказів змови не встановили. Також дії Трампа в 2019 розслідувало ФБР.

ChatGPT оцінив можливість того, що Трамп - агент Кремля

Історія розслідувань питання зв'язків Трампа з Кремлем

Поведінка Трампа викликає питання

Критики Трампа часто вважають його поведінку занадто поблажливою до Кремля та вигідною РФ. На думку ШІ, Трамп наряд чи є свідомим агентом ГРУ чи ФСБ (ймовірність 1-3%). Більша можливість, що РФ має компромат чи вплив — 10-15%. Ще більша ймовірність, що він може діяти або діяв в минулому в інтересах Росії через особисту вигоду чи збіг цілей (20–30%). Найбільш реальний варіант, на думку ChatGPT, використання Росією Трампа у своїх інтересах без прямого контролю — 50-60%.

Оцінка ймовірності стосунків Трампа та РФ

Якщо оцінювати ширше, то ймовірність того, що Трамп працює за вказівками — до 10%, тоді я необізнана співпраця чи маніпуляції мають імовірність до 40%. Впливати РФ може різним чином.

Підозри - не доведені

Чому Трамп може діяти в інтересах Росії

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп досі відчуває певну прихильність до Путіна попри розчарування у його діях. Натомість до Зеленського він ставиться по-іншому.