"Бріжит нанесла йому лівий хук": у мережі будують здогадки про "побитого" Макрона з почервонілим оком (фото)
Президент Франції здивував користувачів, з’явившись на публіці з почервонілим оком
Президент Франції Еммануель Макрон переполошив соцмережі, з’явившись на публіці з пошкодженим правим оком. Воно у нього запливло кров’ю, ніби від капіляра, що лопнув. У такому вигляді політик з'явився на військовій авіабазі Істр і виступав перед військовими.
Звичайно, Макрон розумів, що така деталь у його зовнішності не залишиться непоміченою, тому спробував пожартувати з відсилкою на "око тигра", пише EADaily. Також він заявив, що це абсолютно нешкідливо і не варто хвилюватись за нього.
Тим часом у соцмережах розпочалося бурхливе обговорення "підбитого" ока Макрона. Користувачі відразу почали здогадуватися, що побила чоловіка Бріжит Макрон.
Ось що пишуть у коментарях до фото президента Франції з червоним оком:
- Постріл в око від Бріжит
- Мати Бріжит таки взяла картоплю, так
- Бріжит побила його
- У нього шишка у оці? Це Бріжит?
- У нього що, пісок у праве око потрапив?
- Бріжит нанесла йому ще один лівий хук
Зазначимо, що такі припущення користувачів з’явилися не на порожньому місці. Справа в тому, що навесні 2025 року в мережу потрапило відео з борту літака, на якому чітко видно, як Бріжит дала ляпас Еммануелю. А потім відмовилася подавати йому руку та йти з ним під руку.
Тоді в мережі почали обговорювати розлад у шлюбі президента Франції. Крім того, багато користувачів були стривожені, що Бріжит б'є чоловіка. Проте самі Макрони тоді заявили, що інцидент на виході з літака — це просто гра, мовляв, вони так дуріли.
