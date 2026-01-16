"Бріжит нанесла йому лівий хук": у мережі будують здогадки про "побитого" Макрона з почервонілим оком (фото)

Президент Франції здивував користувачів, з’явившись на публіці з почервонілим оком

Президент Франції Еммануель Макрон переполошив соцмережі, з’явившись на публіці з пошкодженим правим оком. Воно у нього запливло кров’ю, ніби від капіляра, що лопнув. У такому вигляді політик з'явився на військовій авіабазі Істр і виступав перед військовими.

Звичайно, Макрон розумів, що така деталь у його зовнішності не залишиться непоміченою, тому спробував пожартувати з відсилкою на "око тигра", пише EADaily. Також він заявив, що це абсолютно нешкідливо і не варто хвилюватись за нього.

Еммануель Макрон з почервонілим оком. Фото: Getty Images

Тим часом у соцмережах розпочалося бурхливе обговорення "підбитого" ока Макрона. Користувачі відразу почали здогадуватися, що побила чоловіка Бріжит Макрон.

Еммануель Макрон виступав перед військовими. Фото: Getty Images

Ось що пишуть у коментарях до фото президента Франції з червоним оком:

Постріл в око від Бріжит

Мати Бріжит таки взяла картоплю, так

Бріжит побила його

У нього шишка у оці? Це Бріжит?

У нього що, пісок у праве око потрапив?

Бріжит нанесла йому ще один лівий хук

Зазначимо, що такі припущення користувачів з’явилися не на порожньому місці. Справа в тому, що навесні 2025 року в мережу потрапило відео з борту літака, на якому чітко видно, як Бріжит дала ляпас Еммануелю. А потім відмовилася подавати йому руку та йти з ним під руку.

Тоді в мережі почали обговорювати розлад у шлюбі президента Франції. Крім того, багато користувачів були стривожені, що Бріжит б'є чоловіка. Проте самі Макрони тоді заявили, що інцидент на виході з літака — це просто гра, мовляв, вони так дуріли.

Еммануель та Бріжит Макрон. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що шлюб Еммануеля та Бріжит Макрон тріщить по швах. Є ознаки, що вони розлучаться протягом року.