Був одним з найвидатніших футболістів "Динамо" в історії: як у молодості виглядав Володимир Мунтян

Колишній футболіст та тренер помер на 79-му році життя

Володимир Мунтян — найвидатніший гравець футбольного клубу "Динамо" та один із най легендарніших футболістів за всю історію українського футболу. У понеділок, 1 грудня, у клубі повідомили, що він помер після тривалої хвороби. Володимиру Мунтяну було 79 років.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Володимира Мунтяна і як він виглядав у молоді роки, коли був на піку своєї кар’єри.

Володимир Мунтян у молодості — що про нього відомо

Видатний футболіст Володимир Мунтян народився у сім’ї простого робітника румунського походження 14 вересня 1946 року. Спочатку сім’я жила в Котовську Одеської області, потім у 1947 році перебралася до Києва. З дитинства майбутня зірка футболу займався акробатикою і навіть виступав на міських змаганнях.

Однак згодом Володимир захопився футболом. Якось під час гри зі своїми однолітками він виявив неймовірне вміння жонглювати м’ячем. Це помітив дорослий чоловік, він підійшов до хлопчика та запитав, чи хоче він займатися футболом професійно. Мунтян погодився і його привели до дитячого тренера Михайла Корсунського, який і розглянув неймовірний потенціал.

Згодом Володимир збудував яскраву кар’єру в київському "Динамо" та у збірній СРСР. За своє життя він виграв практично всі можливі кубки та нагороди. Мунтян сім разів ставав чемпіоном країни, двічі брав Кубок, а в Європі піднімав над головою Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.

Відомо, що дебют футболіста у ФК "Динамо" відбувся 15 жовтня 1965 року. Це був чемпіонат СРСР, матч "Пахтакор" Ташкент — "Динамо" Київ — 1:2. А останній свій матч за "Динамо" Володимир Мунтян зіграв 10 листопада 1977 року. Це було на чемпіонаті СРСР, "Арарат" Єреван — "Динамо" Київ.

Загалом за київський клуб "Динамо" футболіст зіграв 371 матч і забив 70 голів. Тепер його називають найвидатнішим футболістом клубу за всю історію його існування.

